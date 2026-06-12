Шифр против Трампа: на Национальной аллее в Вашингтоне выжгли гигантскую загадочную надпись "8647" (фото)

На газоне Национальной аллеи в Вашингтоне таинственным образом появились гигантские цифры "8647". Чиновники опасаются, что это может означать угрозу президенту Дональду Трампу.

Министерство внутренних дел США начало расследование инцидента после того, как недалеко от мемориала Второй мировой войны были замечены большие цифры на траве. Это произошло незадолго до того, как на место прибыла полиция, сообщает агентство Reuters.

Когда аллею сняли с высоты, там отчетливо были видны три большие цифры: "8", "6" и "7". Цифра "4", напротив, не была так хорошо видна на траве.

Шифр, замеченный на Национальной аллее в Вашингтоне Фото: Reuters

После обнаружения загадочных цифр на месте появились представители Парковой полиции США и военнослужащие Национальной гвардии. С проспекта были взяты образцы травы для проведения анализа, однако точную причину изменения цвета травы пока установить не удалось.

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Что может означать загадочный шифр

Как пишет издание The New York Post, шифр "8647" среди американских чиновников расценивается как загадочный лозунг, который может подстрекать к насилию в отношении президента.

В материале пояснили, что первая часть шифра, "86", в ресторанном сленге означает "избавиться от чего-то". Вторая часть шифра — цифры "47" — указывают на порядковый номер президента Дональда Трампа. Таким образом, дословно код может означать "избавиться от Трампа".

Пока точно неизвестно, кто и зачем изменил цвет травы и что конкретно хотел донести этим кодом.

Стоит отметить, что подобные "угрозы" за время второго срока Дональда Трампа появляются не в первый раз. В мае 2025 года издание The Telegraph писало, что экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми обвинили в "угрозе смертью" Трампу, когда тот выложил фото с ракушками на пляже. Тогда из ракушек также был выложен шифр "8647".

Напомним, в апреле во время мероприятия с участием президента США и его супруги произошла стрельба, которую расценили как покушение на Трампа.