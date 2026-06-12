Шифр проти Трампа: на Національній алеї у Вашингтоні випалили гігантський таємничий напис "8647" (фото)

На газоні Національної алеї у Вашингтоні загадково з'явилися гігантські цифри "8647". Чиновники побоюються, що це може означати погрозу президенту Дональду Трампу.

Міністерство внутрішніх справ США розпочало розслідування інциденту після того, як великі цифри на траві помітили неподалік від меморіалу Другої світової війни. Це сталося незадовго до того, як на місце приїхала поліція, пише агентство Reuters.

Коли алею зняли з висоти, то чітко помітили там три великі цифри: "8", "6" та "7". Цифра "4" натомість не була так чітко видна на траві.

Шифр, який помітили на Національній алеї у Вашингтоні Фото: Reuters

Після виявлення загадкових цифр на місці з'явилися представники Паркової поліції США та військові Національної гвардії. Зразки трави зібрали з алеї для того, щоб провести аналіз, однак точну причину зміни забарвлення трави поки встановити не вдалося.

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Що може означати загадковий шифр

Як пише видання The New York Post, шифр "8647" серед американських посадовців розцінюється як загадковий слоган, який може підбурювати до насильства проти президента.

У матеріалі пояснили, що перша частина шифру, "86", у ресторанному сленгу означає "позбутися чогось". Друга частина шифру — цифри "47" — вказують на порядковість президента Дональда Трампа. Тож дослівно код може означати "позбутися Трампа".

Поки достеменно невідомо, хто і для чого змінив забарвлення трави і що конкретно хотів донести цим шифром.

Варто зауважити, що подібні "погрози" за час другої каденції Дональда Трампа з'являються не вперше. У травні 2025 року видання The Telegraph писало, що ексдиректора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі звинуватили у "погрозі смертю" Трампу, коли той виклав фото з мушлями на пляжі. Тоді мушлями також було викладено шифр "8647".

Нагадаємо, у квітні під час заходу за участі президента США та його дружини сталася стрілянина, яку оцінили як замах на Трампа.