Наследница престола Таиланда скончалась после четырех лет комы

Принцессу Таиланда Баджракитиябху называли "спящей красавицей", так как четыре года назад, выгуливая собак, она была госпитализирована и впала в кому. Но при этом она оставалась важным членом королевской семьи Таиланда и даже рассматривалась как наследница.

Состояние здоровья принцессы Баджракитиябхи Махидол ухудшилось после того, как в декабре 2022 года она была госпитализирована с проблемами с сердцем, которые привели к ее тяжелому состоянию. Через четыре года старший ребенок короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна скончался в возрасте 47 лет, пишет The Guardian.

Принцесса Баджракитиябха Махидол, известная в Таиланде как принцесса Бха, находилась в больнице с декабря 2022 года, но с момента госпитализации о состоянии ее здоровья поступало мало информации.

В начале мая дворец сообщил, что ее состояние ухудшилось в результате множественных инфекций в нескольких органах, и врачам не удалось стабилизировать ее нерегулярный сердечный ритм.

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В апреле врачи обнаружили у нее желудочную инфекцию, которая привела к воспалению кишечника, вызвав падение артериального давления и нарушение сердечного ритма. Согласно заявлениям дворца, функция почек и дыхание поддерживались с помощью медицинского оборудования.

Принцесса Бха родилась в 1978 году в семье тогдашнего наследного принца Ваджиралонгкорна и его жены и кузины, принцессы Соамсавали. Баджракитиябха имела несколько ученых степеней, в том числе докторскую степень Корнельского университета. Она работала послом в Австрии, а также в генеральной прокуратуре, королевском управлении безопасности и послом доброй воли в Управлении ООН по наркотикам и преступности. Баджракитиябха также боролась за права женщин-заключенных.

Принцесса Бха считалась самой вероятной кандидаткой на престол Таиланда Фото: Скриншот

Ее смерть поднимет вопросы о престолонаследии – деликатный вопрос в Таиланде, где публичное обсуждение монархии ограничено строгим законом о клевете на королевскую семью . Критика королевской семьи может повлечь за собой до 15 лет тюремного заключения по одному пункту обвинения.

Многие аналитики считали Баджракитиябху подходящей наследницей своего отца, хоть это никогда официально не подтверждалось. Если бы она взошла на престол, то стала бы первой королевой Таиланда в истории. Некоторые предполагали, что Баджракитиябха могла выступать в качестве регента при Дипангкорне, у которого, как сообщается, есть трудности в обучении.

Король был женат четыре раза и имеет семерых детей. Баджракитиябха была одной из всего лишь троих его детей, носивших королевский титул, наряду с принцессой Сириваннавари, 38 лет, и принцем Дипангкорном, 20 лет.

Четверо других сыновей Ваджиралонгкорна живут за границей с середины 1990-х годов после того, как он объявил о разводе с их матерью, Суджарини, бывшей актрисой, публично обвинив ее в супружеской измене. Их сестра, принцесса Сириваннавари, была возвращена в Таиланд и воспитывалась как член королевской семьи.

Отчужденные сыновья впервые за десятилетия посетили Таиланд в 2023 году и совершили несколько поездок в страну, пока в 2025 году не заявили, что им было отказано во въезде в Таиланд.

Король развелся с матерью Баджракитиябхи в 1991 году, но она сохранила королевский титул и является ключевым членом монархии. Мать Дипангкорна, Шрирасми Сувади, была лишена королевского титула после того, как ее семью обвинили в коррупции.

Напомним, ранее умерла королева-мать Таиланда из-за чего в стране объявили траур на целый год.

Также Фокус рассказывал о короле Таиланда Раме Х, который прославился своей экстравагантностью и любовными романами. А во время пандемии коронавируса он укатил в Германию вместе с целым гаремом.