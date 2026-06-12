Спадкоємиця престолу Таїланду померла після чотирьох років перебування в комі

Принцесу Таїланду Баджракітіябху називали "сплячою красунею", оскільки чотири роки тому, вигулюючи собак, вона потрапила до лікарні та впала в кому. Але при цьому вона залишалася важливим членом королівської сім'ї Таїланду і навіть розглядалася як спадкоємиця.

Стан здоров’я принцеси Баджракітіябхі Махідол погіршився після того, як у грудні 2022 року її госпіталізували через проблеми із серцем, що призвели до її важкого стану. Через чотири роки старша дитина короля Таїланду Махі Вачіралонгкорна померла у віці 47 років, пише The Guardian.

Принцеса Баджракітіябха Махідол, відома в Таїланді як принцеса Бха, перебувала в лікарні з грудня 2022 року, але з моменту госпіталізації інформації про стан її здоров’я надходило мало.

На початку травня палац повідомив, що її стан погіршився внаслідок численних інфекцій у кількох органах, і лікарям не вдалося стабілізувати її нерегулярний серцевий ритм.

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У квітні лікарі виявили у неї шлункову інфекцію, яка спричинила запалення кишечника, що призвело до падіння артеріального тиску та порушення серцевого ритму. Згідно з повідомленнями палацу, функція нирок та дихання підтримувалися за допомогою медичного обладнання.

Принцеса Бха народилася 1978 року в родині тодішнього наслідного принца Ваджиралонгкорна та його дружини й кузини, принцеси Соамсавалі. Баджаракітіябха мала кілька наукових ступенів, зокрема докторський ступінь Корнельського університету. Вона працювала послом в Австрії, а також у генеральній прокуратурі, королівському управлінні безпеки та послом доброї волі в Управлінні ООН з наркотиків та злочинності. Баджракітіябха також боролася за права жінок-ув'язнених.

Принцеса Бха вважалася найімовірнішою претенденткою на престол Таїланду Фото: Скриншот

Її смерть порушить питання про спадкування престолу — делікатне питання в Таїланді, де публічне обговорення монархії обмежене суворим законом про наклеп на королівську родину. Критика королівської сім'ї може призвести до 15 років тюремного ув'язнення за одним пунктом звинувачення.

Багато аналітиків вважали Баджракітіябху гідною спадкоємицею свого батька, хоча це ніколи офіційно не підтверджувалося. Якби вона зійшла на престол, то стала б першою королевою Таїланду в історії. Дехто припускав, що Баджракітіябха могла б виконувати обов'язки регента при Діпангкорні, у якого, як повідомляється, є труднощі з навчанням.

Король був одружений чотири рази і має сімох дітей. Баджракітіябха була однією з лише трьох його дітей, які носили королівський титул, поряд із принцесою Сіріваннаварі, 38 років, та принцом Діпангкорном, 20 років.

Четверо інших синів Ваджіралонгкорна мешкають за кордоном з середини 1990-х років після того, як він оголосив про розлучення з їхньою матір’ю, Суджаріні, колишньою актрисою, публічно звинувативши її в подружній зраді. Їхня сестра, принцеса Сіріваннаварі, була повернута до Таїланду і виховувалася як член королівської родини.

Відчужені сини вперше за десятиліття відвідали Таїланд у 2023 році та здійснили кілька поїздок до цієї країни, аж поки у 2025 році не заявили, що їм було відмовлено у в’їзді до Таїланду.

Король розлучився з матір'ю Баджракітіябхі у 1991 році, але вона зберегла королівський титул і є ключовою фігурою в монархії. Мати Діпангкорна, Шрірасмі Суваді, була позбавлена королівського титулу після того, як її сім'ю звинуватили в корупції.

Нагадаємо, раніше померла королева-мати Таїланду, через що в країні оголосили жалобу на цілий рік.

Також "Фокус" розповідав про короля Таїланду Раму X, який прославився своєю екстравагантністю та любовними романами. А під час пандемії коронавірусу він поїхав до Німеччини разом із цілим гаремом.