Имеет признаки "злокачественного нарциссизма" и деменции: психолог оценил странное поведение Трампа

Навязчивое внимание Дональда Трампа к собственным строительным проектам вызвало беспокойство у части американских специалистов. Известный психолог заявил, что постоянные отступления президента от темы и его одержимость "монументами для себя" могут свидетельствовать о признаках деменции и злокачественного нарциссизма.

Как пишет американский журнал Daily Beast, с такой оценкой выступил клинический психолог и бывший преподаватель Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Джон Гартнер. По его мнению, в последнее время Трамп все чаще отходит от основной темы во время выступлений и возвращается к разговорам о проектах, которые, как он считает, должны увековечить его наследие.

Речь идет, в частности, о новом бальном зале Белого дома, реконструкции Отражательного бассейна у Мемориала Линкольна, а также о проекте Триумфальной арки в Вашингтоне, созданном по аналогии с известной достопримечательностью в Париже. Учитывая это, специалист убежден, что такая зацикленность на объектах, которые будут ассоциироваться с его именем, является проявлением злокачественного нарциссизма.

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Психолог пояснил, что одним из возможных симптомов деменции является так называемая тангенциальная речь — когда человек постоянно отклоняется от темы разговора и не может сосредоточиться на предмете обсуждения. Именно такое поведение, по его словам, все чаще демонстрирует Трамп.

В Daily Beast напомнили о ряде эпизодов, привлекших внимание экспертов и журналистов. Так, во время встречи с фермерами в штате Висконсин, которые ожидали услышать об экономических трудностях аграрного сектора, президент несколько минут показывал фотографии столичных объектов и рассказывал об их реконструкции. Он даже принес снимки в формате "до" и "после", чтобы продемонстрировать результаты работ.

Подобный случай произошел во время мероприятия в Овальном кабинете, посвященного вопросам энергетики. Вместо того чтобы сосредоточиться на заявленной теме, Трамп демонстрировал фотографии Отражательного бассейна и сравнивал его длину с известными небоскребами мира.

Отдельно журналисты упомянули пресс-конференцию в мае, во время которой президент более 40 минут рассказывал о строительстве нового бального зала Белого дома. Тогда же он заявил о масштабных подземных объектах под резиденцией президента, среди которых военный госпиталь, закрытые конференц-залы и исследовательские центры.

По данным издания, только с 1 мая по 5 июня Трамп не менее 17 раз затрагивал тему своих строительных проектов во время официальных мероприятий, заседаний правительства, общения с журналистами и других публичных выступлений. Кроме того, в соцсетях он значительно чаще упоминал эти инициативы, чем ряд важных международных тем.

"То, чем он одержим, является результатом злокачественного нарциссизма. Он одержим вещами, которые отражают его славу… Он превращает Вашингтон, округ Колумбия, в Трамп, округ Колумбия. Что же касается длинных тирад? Дальше будет только хуже", – сказал врач.

Более того, Гартнер утверждает, что уже несколько лет наблюдает в поведении Трампа признаки лобно-височной деменции. По его мнению, в настоящее время они становятся все более заметными, а сам президент демонстрирует все большую импульсивность и дезорганизованность. Однако психолог признал, что не проводил личного медицинского обследования Трампа и не ставил ему официального диагноза.

В то же время в Белом доме категорически отвергли подобные предположения. В частности, пресс-секретарь администрации Дэвис Ингл назвал оценки психолога политически мотивированными и заявил, что президент находится в отличной физической и умственной форме. По его словам, любые выводы о состоянии здоровья без личного обследования являются безосновательными.

"Президент Трамп — самый резкий, самый доступный и самый энергичный президент в истории Америки, и любые так называемые медицинские работники, занимающиеся кабинетной диагностикой или ложными спекуляциями в политических целях, явно нарушают клятву Гиппократа, которую они дали", — заявили в Белом доме.

Позицию администрации подтверждает и последнее медицинское заключение врача Белого дома, согласно которому Трамп остается полностью дееспособным для исполнения обязанностей президента и главнокомандующего.

Сам Трамп также регулярно подчеркивает результаты своих когнитивных тестов и называет их доказательством своих исключительных умственных способностей. Однако медицинские эксперты обращают внимание на то, что такие тесты используются в первую очередь для первичного выявления когнитивных нарушений, а не для оценки уровня интеллекта.

Дополнительное внимание к этой теме привлекает и семейная история президента. Отец Трампа, Фред Трамп, в преклонном возрасте страдал от деменции и болезни Альцгеймера и скончался в 1999 году в возрасте 93 лет.

Напомним, что Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Дональда Трампа после волны публичных дискуссий о его состоянии здоровья. Врачи заявили, что президент находится в хорошей физической и когнитивной форме, однако часть вопросов в СМИ относительно его самочувствия по-прежнему остается открытой.

Напомним, что Дональд Трамп посетил финальный матч НБА между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Спёрс", где его освистали во время гимна, а впоследствии в сети появилось видео, на котором он сидит с закрытыми глазами, из-за чего пользователи предположили, что президент уснул прямо на арене.