Має ознаки "злоякісного нарцисизму" та деменції: психолог оцінив дивну поведінку Трампа

Нав'язлива увага Дональда Трампа до власних будівельних проєктів викликала занепокоєння у частини американських фахівців. Відомий психолог заявив, що постійні відступи президента від теми та його одержимість "монументами для себе" можуть свідчити про ознаки деменції та злоякісного нарцисизму.

Як пише американський журнал Daily Beast, із такою оцінкою виступив клінічний психолог та колишній викладач Медичної школи Університету Джонса Гопкінса Джон Гартнер. На його думку, останнім часом Трамп усе частіше відходить від основної теми під час виступів і повертається до розмов про проєкти, які, як він вважає, мають увічнити його спадщину.

Йдеться, зокрема, про нову бальну залу Білого дому, реконструкцію Відбивального басейну біля Меморіалу Лінкольна, а також проєкт Тріумфальної арки у Вашингтоні, створений за аналогією з відомою пам'яткою в Парижі. З огляду на це, фахівець переконаний, що така зацикленість на об'єктах, які асоціюватимуться з його ім'ям, є проявом злоякісного нарцисизму.

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Психолог пояснив, що одним із можливих симптомів деменції є так звана тангенціальна мова — коли людина постійно відходить від теми розмови та не може втримувати увагу на предметі обговорення. Саме таку поведінку, за його словами, дедалі частіше демонструє Трамп.

У Daily Beast нагадали про низку епізодів, які привернули увагу експертів та журналістів. Так, під час зустрічі з фермерами у штаті Вісконсин, які очікували почути про економічні труднощі аграрного сектору, президент кілька хвилин показував фотографії столичних об'єктів та розповідав про їхню реконструкцію. Він навіть приніс знімки у форматі "до" та "після", щоб продемонструвати результати робіт.

Схожий випадок стався під час заходу в Овальному кабінеті, присвяченого питанням енергетики. Замість того щоб зосередитися на заявленій темі, Трамп демонстрував світлини Відбивального басейну та порівнював його довжину з відомими хмарочосами світу.

Окремо журналісти згадали пресконференцію у травні, під час якої президент понад 40 хвилин розповідав про будівництво нової бальної зали Білого дому. Тоді ж він заявив про масштабні підземні об'єкти під резиденцією президента, серед яких військовий госпіталь, закриті конференц-зали та дослідницькі центри.

За даними видання, лише з 1 травня по 5 червня Трамп щонайменше 17 разів порушував тему власних будівельних проєктів під час офіційних заходів, засідань уряду, спілкування з журналістами та інших публічних виступів. Крім того, у соцмережах він значно частіше згадував ці ініціативи, ніж низку важливих міжнародних тем.

"Те, чим він одержимий, є результатом злоякісного нарцисизму. Він одержимий речами, які відображають його славу…Він змінює Вашингтон, округ Колумбія, на Трампа, округ Колумбія. Що ж до довгих тирад? Далі буде тільки гірше", – сказав лікар.

Ба більше, Гартнер стверджує, що вже кілька років спостерігає у поведінці Трампа ознаки лобно-скроневої деменції. На його думку, нині вони стають дедалі помітнішими, а сам президент демонструє більше імпульсивності та дезорганізованості. Однак психолог визнав, що не проводив особистого медичного обстеження Трампа і не ставив йому офіційного діагнозу.

Натомість у Білому домі категорично відкинули подібні припущення. Зокрема, речник адміністрації Девіс Інгл назвав оцінки психолога політично мотивованими та заявив, що президент перебуває у відмінній фізичній і розумовій формі. За його словами, будь-які висновки про стан здоров'я без особистого обстеження є безпідставними.

"Президент Трамп — найгостріший, найдоступніший та найенергійніший президент в історії Америки, і будь-які так звані медичні працівники, які займаються кабінетною діагностикою чи хибними спекуляціями з політичною метою, явно порушують клятву Гіппократа, яку вони дали", — сказали у Білому домі.

Позицію адміністрації підтверджує і останній медичний висновок лікаря Білого дому, згідно з яким Трамп залишається повністю придатним до виконання обов'язків президента та головнокомандувача.

Сам Трамп також регулярно наголошує на результатах своїх когнітивних тестів та називає їх доказом власних виняткових розумових здібностей. Однак медичні експерти звертають увагу, що такі тести використовуються насамперед для первинного виявлення когнітивних порушень, а не для оцінки рівня інтелекту.

Додаткову увагу до цієї теми привертає і сімейна історія президента. Батько Трампа, Фред Трамп, у похилому віці страждав на деменцію та хворобу Альцгеймера і помер у 1999 році у віці 93 років.

Нагадаємо, що Білий дім оприлюднив результати медичного обстеження Дональда Трампа після хвилі публічних дискусій щодо його стану здоров’я. Лікарі заявили, що президент перебуває у хорошій фізичній та когнітивній формі, однак частина питань у медіа щодо його самопочуття й надалі залишається відкритою.

Нагадаємо, що Дональд Трамп відвідав матч фіналу НБА між "Нью-Йорк Нікс" і "Сан-Антоніо Сперс", де його освистали під час гімну, а згодом у мережі з’явилося відео, на якому він сидить із заплющеними очима, через що користувачі припустили, що президент заснув прямо на арені.