Почему Чарльз III отмечает день рождения дважды: в Лондоне прошел традиционный парад (фото)

В столице Великобритании прошел традиционный парад "Trooping the Colour" (Церемония выноса флага). Это мероприятие имеет давнюю традицию, уходящую корнями в середину XVIII века, и формально не совпадает с днём рождения монархов.

Формально парад приурочивают к дню рождения главы государства, но у короля Чарльза III день рождения приходится на ноябрь. Об этом сообщает The Sun.

Сама традиция насчитывает несколько столетий, а официально парад проводится с 1748 года. В настоящее время это военная церемония, которая проводится в честь официального дня рождения монарха.

Парад проводится ежегодно во вторую субботу июня с 1748 года Фото: The Sun

В сегодняшней церемонии приняли участие более 1400 солдат, около 200 лошадей и 400 музыкантов. На мероприятие также прибыли члены королевской семьи, а особое внимание британская пресса уделяла наследнику престола — принцу Уильяму.

На параде присутствовали почти две тысячи военнослужащих Фото: The Sun

Сам 77-летний Чарльз III в этом году отказался от участия в церемонии верхом и предпочел открытый экипаж. Такое решение было принято из-за состояния здоровья монарха: в 2024 году у него диагностировали онкологическое заболевание.

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Король Чарльз III и его супруга Камилла Фото: The Sun

Церемониальная поездка на каретах сначала прошла по центральным улицам Лондона, а завершилась традиционным выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца, где они наблюдали за воздушной частью парада, а затем король с семьей отправились на частный обед.

Королевская семья после завершения парада Фото: The Sun

Ранее "Фокус" рассказывал о том, как Трамп нарушил протокол на ужине с королем. По словам инсайдеров из Букингемского дворца, он позволил себе отступить от согласованных условий заявления, что вызвало возмущение в прессе.

Впоследствии стало известно, что принц Уильям "подталкивает" короля Чарльза к отречению от престола. По данным зарубежных СМИ, принц Уильям все больше беспокоится о самочувствии отца и считает, что монарху следует уменьшить нагрузку.