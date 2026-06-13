Чому Чарльз ІІІ святкує день народження двічі: у Лондоні відбувся традиційний парад (фото)

У столиці Великої Британії провели традиційний парад "Trooping the Colour" (Церемонія винесення прапора). Цей захід має давню традицію з середини 18 сторіччя, і формально не співпадає з днем народження монархів.

Формально парад приурочують до дня народження правлячої особи, але в короля Чарльза III день народження припадає на листопад. Про це повідомляє The Sun.

Cама традиція налічує кілька сторіч, а офіційно парад проводиться з 1748 року. Нині — це військова церемонія, яка проводиться на честь офіційного дня народження монарха.

Парад відбувається щорічно у другу суботу червня з 1748 року Фото: The Sun

У сьогоднішній церемонії взяли участь понад 1400 солдат, близько 200 коней і 400 музикантів. На захід також прибули члени королівської сім'ї, а особливу увагу британська преса звертала на спадкоємця престолу — принца Вільяма.

На параду були присутні майже дві тисячі військовослужбовців Фото: The Sun

Сам 77-річний Чарльз III цього року відмовився від участі в церемонії на коні і віддав перевагу відкритому екіпажу. Таке рішення було прийнято через стан здоров'я монарха: у 2024 році у нього діагностували онкологічне захворювання.

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Король Чарльз ІІІ та його дружина Каміла Фото: The Sun

Церемоніальна поїздка на каретах спочатку пройшла центральними вулицями Лондона, а завершилося традиційним виходом королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу, де вони спостерігали за повітряною частиною параду, а потім король з родиною відправилися на приватний обід.

Королівська родина після завершення параду Фото: The Sun

Раніше Фокус розповідав про те, як Трамп порушив протокол на вечері з королем. За словами інсайдерів з Букінгемського палацу, той дозволив собі відійти від погоджених умов заяви, що викликали обурення в пресі.

Згодом стало відомо, що принц Вільям "підштовхує" короля Чарльза зійти з престолу. За даними іноземних ЗМІ, принц Вільям дедалі більше занепокоєний самопочуттям батька та вважає, що монарху варто зменшити навантаження.