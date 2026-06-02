Королівська зрада: принц Вільям "підштовхує" короля Чарльза зійти з престолу

У британській королівській родині нібито посилюється напруга через стан здоров’я короля Чарльза III. За даними іноземних ЗМІ, принц Вільям дедалі більше занепокоєний самопочуттям батька та вважає, що монарху варто зменшити навантаження.

Західні таблоїди повідомляють про можливі розбіжності між королем Чарльзом III та принцом Вільямом щодо майбутнього монархії. Причиною нібито стало бажання спадкоємця престолу переконати батька приділяти більше уваги здоров’ю після діагностованого онкологічного захворювання, пише видання Radar Online.

Попри лікування, король продовжує активно виконувати державні та представницькі обов’язки. За інформацією джерел, близьких до королівського двору, Чарльз III не планує відмовлятися від своїх функцій і має намір залишатися на троні якомога довше.

Додаткові дискусії викликали повідомлення про міжнародні поїздки монарха та його напружений робочий графік. Частина королівських експертів вважає, що такий режим може негативно впливати на стан здоров’я короля.

Водночас принц Вільям, за даними інсайдерів, дедалі активніше залучений до ухвалення важливих рішень та виконує значну частину представницьких обов’язків. Це породило нові припущення щодо підготовки майбутнього спадкоємця до ролі монарха.

Окремим джерелом суперечностей, як стверджують ЗМІ, залишаються питання, пов’язані з принцом Ендрю та його місцем у королівській родині, а також можливість відновлення стосунків між королем Чарльзом III та принцом Гаррі.

Попри чутки про внутрішні конфлікти, офіційних заяв щодо можливого зречення престолу або передачі повноважень наразі немає. Королівські експерти зазначають, що Чарльз III неодноразово демонстрував відданість своїм обов’язкам і, ймовірно, продовжить виконувати їх доти, доки дозволятиме стан здоров’я.

