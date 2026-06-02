Королевская измена: принц Уильям "подталкивает" короля Чарльза сойти с престола

В британской королевской семье якобы усиливается напряжение из-за состояния здоровья короля Чарльза III. По данным иностранных СМИ, принц Уильям все больше обеспокоен самочувствием отца и считает, что монарху стоит уменьшить нагрузку.

Западные таблоиды сообщают о возможных разногласиях между королем Чарльзом III и принцем Уильямом относительно будущего монархии. Причиной якобы стало желание наследника престола убедить отца уделять больше внимания здоровью после диагностированного онкологического заболевания, пишет издание Radar Online.

Несмотря на лечение, король продолжает активно выполнять государственные и представительские обязанности. По информации источников, близких к королевскому двору, Чарльз III не планирует отказываться от своих функций и намерен оставаться на троне как можно дольше.

Дополнительные дискуссии вызвали сообщения о международных поездках монарха и его напряженный рабочий график. Часть королевских экспертов считает, что такой режим может негативно влиять на состояние здоровья короля.

В то же время принц Уильям, по данным инсайдеров, все активнее вовлечен в принятие важных решений и выполняет значительную часть представительских обязанностей. Это породило новые предположения относительно подготовки будущего наследника к роли монарха.

Сообщают о разногласиях между королем Чарльзом III и принцем Уильямом

Отдельным источником противоречий, как утверждают СМИ, остаются вопросы, связанные с принцем Эндрю и его местом в королевской семье, а также возможность восстановления отношений между королем Чарльзом III и принцем Гарри.

Несмотря на слухи о внутренних конфликтах, официальных заявлений о возможном отречении от престола или передачи полномочий пока нет. Королевские эксперты отмечают, что Чарльз III неоднократно демонстрировал преданность своим обязанностям и, вероятно, продолжит выполнять их до тех пор, пока будет позволять состояние здоровья.

