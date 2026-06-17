Россияне украли концепцию и название известного украинского ресторана "Реберня" (видео)

Оказалось, что в Казани с 2024 года работает заведение под названием "Рёберная", концепция которого полностью заимствована у львовской "Реберни", открывшейся ещё 10 лет назад возле Арсенала.

Россияне в очередной раз украли у Украины. На этот раз — концепцию целого заведения. На российскую "Рёберную" обратили внимание авторы канала "Де дно?".

В Казани открылась поддельная "Реберня"

"Зачем что-то придумывать, если можно просто украсть?" — говорит автор, подчеркивая, что россияне в Казани украли абсолютно всё, включая дизайн бумажных фартуков и скатертей, на которых можно рисовать.

Львовская реберня: россияне украли дизайн

Интересно, что российская подделка работает с 2024 года, тогда как львовской "Реберне" уже десять лет. И россияне украли не только концепцию и дизайн, но и посты. В некоторых из них встречаются неумело переведенные украинские слова.

Россияне даже воровали посты с украинскими словами

Также интересно, что в поддельной версии из Казани до сих пор есть Instagram, который по-прежнему обновляется. В то время как в России эту социальную сеть запретили, как и всю деятельность компании Meta, которой она принадлежит. Ведь компания Марка Цукерберга признана на всей территории России экстремистской и официально заблокирована. Использовать платформу можно только с помощью VPN. При этом в РФ действует строгий запрет на размещение любой платной рекламы, а нарушителям грозят штрафы.

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Напомним, что в той же Казани уже успели прославиться тем, что украли концепцию и дизайн ещё одного львовского ресторана: "Пьяная вишня". Интересно, что оба поддельных ресторана находятся на одной улице — Баумана.

Отметим, что после начала крупномасштабной войны с РФ сеть заведений "Макдональдс" ушла из страны, и после этого россияне создали собственный бренд "Вкусно и точка", украв визуальное оформление и меню. СМИ сообщили, что за первый год работы это заведение закончило с убытком в 11 млрд рублей.