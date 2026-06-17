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Росіяни вкрали концепцію та назву відомого українського ресторану "Реберня" (відео)

крадений ресторан знаходиться у Казані
Росіяни вкрали дизайн та концепцію ресторану зі Львова

Виявилось, що в Казані з 2024 року функціонує заклад під назвою "Рёберная", концепція якого повністю вкрадена із львівської "Реберні", яка відкрилась ще 10 років тому під Арсеналом.

Росіяни вкотре вкрали в України. Цього разу – концепцію цілого закладу. На російську "Рёберную" звернули увагу автори каналу "Де дно?".

У Казані відкрилась підробна "Реберня"

"Нащо щось вигадувати, якщо можна просто вкрасти?" – каже автор, підкреслюючи, що росіяни в Казані вкрали абсолютно все, включаючи дизайн паперових фартухів та скатертин на яких можна малювати.

львівська реберня казань
львівська реберня казань
львівська реберня росіяни вкрали дизайн
львівська реберня казань
львівська реберня казань

Цікаво, що російська підробка працює з 2024 року, тоді як львівській "Реберні" вже десять років. І росіяни вкрали не тільки концепцію та дизайн, а й пости. В деяких з них є невміло перекладені українські слова.

реберня вкрали росіяни дизайн та концепцію
Росіяни навіть крали пости із українськими словами

Також цікаво, що в підробці з Казані досі є Instagram, який досі оновлюється. Тоді як в Росії цю соцмережу заборонили, як і всю діяльність компанії Meta, якій вона належить. Адже компанія Марка Цукерберга визнана на всій території Росії екстремістською та офіційно заблокована. Використовувати платформу можна лише за допомогою VPN. При цьому в РФ діє сувора заборона на розміщення будь-якої платної реклами, а порушникам загрожують штрафи.

Відео дня

Нагадаємо, в тій самій Казані вже відзначились тим, що вкрали концепцію та дизайн ще одного львівського ресторану: "П'яна вишня". Цікаво, що обидва ресторани-підробки знаходяться на одній вулиці – Баумана.

Зазначимо, після початку великої війни з РФ пішла мережа закладів "Макдональдс", і після цього росіяни створили власний бренд "Вкусно и точка", вкравши візуальне рішення та меню. Медіа розповіли, що перший рік роботи цей заклад закінчив зі збитком 11 млрд руб.