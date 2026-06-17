Росіяни вкрали концепцію та назву відомого українського ресторану "Реберня" (відео)

Виявилось, що в Казані з 2024 року функціонує заклад під назвою "Рёберная", концепція якого повністю вкрадена із львівської "Реберні", яка відкрилась ще 10 років тому під Арсеналом.

Росіяни вкотре вкрали в України. Цього разу – концепцію цілого закладу. На російську "Рёберную" звернули увагу автори каналу "Де дно?".

У Казані відкрилась підробна "Реберня"

"Нащо щось вигадувати, якщо можна просто вкрасти?" – каже автор, підкреслюючи, що росіяни в Казані вкрали абсолютно все, включаючи дизайн паперових фартухів та скатертин на яких можна малювати.

львівська реберня росіяни вкрали дизайн

Цікаво, що російська підробка працює з 2024 року, тоді як львівській "Реберні" вже десять років. І росіяни вкрали не тільки концепцію та дизайн, а й пости. В деяких з них є невміло перекладені українські слова.

Росіяни навіть крали пости із українськими словами

Також цікаво, що в підробці з Казані досі є Instagram, який досі оновлюється. Тоді як в Росії цю соцмережу заборонили, як і всю діяльність компанії Meta, якій вона належить. Адже компанія Марка Цукерберга визнана на всій території Росії екстремістською та офіційно заблокована. Використовувати платформу можна лише за допомогою VPN. При цьому в РФ діє сувора заборона на розміщення будь-якої платної реклами, а порушникам загрожують штрафи.

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Нагадаємо, в тій самій Казані вже відзначились тим, що вкрали концепцію та дизайн ще одного львівського ресторану: "П'яна вишня". Цікаво, що обидва ресторани-підробки знаходяться на одній вулиці – Баумана.

Зазначимо, після початку великої війни з РФ пішла мережа закладів "Макдональдс", і після цього росіяни створили власний бренд "Вкусно и точка", вкравши візуальне рішення та меню. Медіа розповіли, що перший рік роботи цей заклад закінчив зі збитком 11 млрд руб.