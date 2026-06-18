Коктейли Молотова и шпион: Россию подозревают в диверсии на заводе дронов во Франции

Французский завод производителя дронов Delair забросали "коктейлями Молотова". Есть подозрения, что диверсию заказали и скоординировали в России.

На французском заводе Delair, поставляющем беспилотники в Украину, устроили диверсию, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на собственные источники в органах безопасности.

Журналисты сообщили, что инцидент произошёл в начале июня. Тогда предприятие, расположенное в городе Лабеж недалеко от Тулузы, забросали коктейлями Молотова. Злоумышленники хотели таким образом поджечь здание предприятия, однако бутылки с зажигательной смесью не загорелись.

Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. Его задержали. Через три дня после нападения недалеко от завода арестовали гражданина Беларуси, который снимал на видео секретный прототип беспилотного аппарата.

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Спецслужбы Франции официально рассматривают версию, согласно которой инцидент был непосредственно скоординирован или заказан российской стороной.

В настоящее время расследованием инцидента активно занимаются представители Главного управления внутренней безопасности.

Практически неизвестная широкой публике компания Delair является флагманом французской индустрии беспилотников. Специализируясь на гражданских и военных дронах, компания стала ключевым поставщиком для Киева, а сейчас их дроны заказывают по всему миру, рассказал генеральный директор компании Бастьен Манчини.

В 2024 году стало известно, что компания Delair поставит Украине 400 своих разведывательных дронов. Один из них называется DT26, другой — UX11.

Напомним, что тем временем правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случай воздушной тревоги из-за российских дронов. Теперь граждане могут не выходить на работу в случае опасности.

А возле резиденции Путина в России установили сетки для защиты от дронов.