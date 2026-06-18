Коктейлі Молотова та шпигун: Росію підозрюють у диверсії на заводі дронів у Франції

Французький завод виробника дронів Delair закидали "коктейлями Молотова". Підозрюють, що диверсію замовили та скоординували в Росії.

На французькому заводі Delair, який постачає безпілотники в Україну, влаштували диверсію, повідомляє видання Le Parisien із посиланням на власні джерела в органах безпеки.

Журналісти розповіли, що інцидент трапився на початку червня. Тоді підприємство, розташоване у місті Лабеж поблизу Тулузи, закидали коктейлями Молотова. Зловмисники хотіли підпалити таким чином будівлю підприємства, однак пляшки із запальною сумішшю не загорілись.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід імовірного зловмисника. Його затримали. Через три дні після нападу неподалік від заводу заарештували громадянина Білорусі, який фіксував на відео секретний прототип безпілотного апарата.

Відео дня

Спецслужби Франції офіційно розглядають версію, що інцидент безпосередньо скоординований чи замовлений російською стороною.

Нині розслідуванням інциденту наразі активно займаються представники Головного управління внутрішньої безпеки.

Практично невідома широкому загалу, компанія Delair є флагманом французької індустрії безпілотників. Спеціалізуючись на цивільних та військових дронах, компанія стала ключовим постачальником для Києва, а нині їх дрони замовляють по всьому світу, розповідав генеральний директор компанії Бастьєн Манчіні.

У 2024 році стало відомо, що Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Один із них називається DT26, інший — UX11.

Нагадаємо, тим часом уряд Фінляндії розробив рекомендації для роботодавців і працівників на випадки повітряних тривог через російські дрони. Тепер громадяни можуть не виходити на роботу у випадку небезпеки.

А біля резиденції Путіна в Росії встановили антидронові сітки.