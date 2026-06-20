В Британии столкнулись два пассажирских поезда: десятки человек ранены, полиция объявила чрезвычайную ситуацию

В пятницу, 19 июня, недалеко от британского города Бедфорд произошла железнодорожная авария. Два пассажирских поезда столкнулись во время движения, в результате чего пострадали почти 90 человек, один человек погиб.

В связи с железнодорожной катастрофой полиция объявила чрезвычайное положение. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл примерно в 17:15 по местному времени, когда поезд, следовавший в Сент-Панкрас, врезался в заднюю часть другого поезда, который, как сообщается, остановился. В результате, как сообщила Служба скорой помощи Восточной Англии, 11 человек получили "очень серьезные" травмы, 22 — серьезные, а 56 — легкие. Погибшим оказался машинист одного из поездов.

Кадры последствий столкновения поездов под Бедфордом в Великобритании Фото: Daily Mail

По предварительным данным, правоохранительным органам удалось установить, что поезд Luton Airport Express столкнулся с другим локомотивом компании East Midlands Train в тот момент, когда машинист другого поезда по телефону сообщал ремонтной службе о неисправности. В настоящее время полиция проверяет версию о возможной поломке в поезде, который двигался впереди.

Відео дня

После этого движение поездов East Midlands Railway в направлении станции Лондон Сент-Панкрас и обратно было ограничено до конца дня. Университетская больница Лутона и Данстейбла призвала население не обращаться в отделение неотложной помощи без крайней необходимости из-за большого количества пострадавших в результате аварии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на инцидент, заявив, что его мысли сейчас с семьёй машиниста, погибшего в результате столкновения поездов, а также с пострадавшими.

"Чрезвычайно тревожные сообщения о столкновении двух пассажирских поездов недалеко от Бедфорда. Прежде всего, мои мысли с семьей человека, который, к сожалению, погиб, и с теми, кто получил серьезные травмы. Я благодарен экстренным службам за их быстрое реагирование на этот трагический инцидент", — написал Стармер на своей странице в сети X.

На месте аварии работали около 30 единиц спецтехники экстренных служб, в том числе вертолеты санитарной авиации. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 15 июня в комментарии ТСН пассажирка водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве, рассказала об аварии.

Кроме того, в мае поезд "Киев—Ужгород" сошел с рельсов после столкновения с автокраном.