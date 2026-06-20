У Британії зіткнулися два пасажирські потяги: десятки людей поранені, поліція оголосила надзвичайну ситуацію

У п'ятницю, 19 червня, поблизу британського міста Бедфорд сталася аварія на залізниці. Два пасажирських поїзди зіштовхнулися під час руху, внаслідок чого поранені майже 90 людей, одна людина загинула.

Через катастрофу на залізниці поліція оголосила про надзвичайний стан. Про це пише Daily Mail.

За даними видання, інцидент стався приблизно о 17:15 годині за місцевим часом, коли поїзд, що прямував до Сент-Панкраса, врізався в задню частину іншого поїзда, який нібито зупинився. В результаті цього, як повідомила Служба швидкої допомоги Східної Англії, 11 осіб отримали "дуже серйозні" травми, 22 — серйозні, а 56 — легкі. Загиблим виявився машиніст одного з поїздів.

Кадри наслідків зіткнення поїздів під Бедфордом у Британії Фото: Daily Mail

Попередньо, правоохоронцям вдалося встановити, що поїзд Luton Airport Express зіткнувся з іншим локомотивом компанії East Midlands Train у той момент, коли машиніст іншого поїзда телефоном повідомляв ремонтній службі про несправність. Наразі поліція перевіряє версію про можливу поломку у поїзді, який рухався попереду.

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Після цього рух поїздів East Midlands Railway до та зі станції Лондон Сент-Панкрас обмежили до кінця дня. Університетська лікарня Лутона та Данстейбла закликала громадськість не звертатися до відділення невідкладної допомоги без нагальної потреби через велику кількість потерпілих внаслідок аварії.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відреагував на інцидент, заявивши, що його думки зараз із родиною машиніста, який загинув унаслідок зіткнення поїздів, а також із постраждалими.

"Надзвичайно тривожні повідомлення про зіткнення двох пасажирських поїздів поблизу Бедфорда. Насамперед мої думки з родиною людини, яка, на жаль, втратила життя, та з тими, хто отримав серйозні травми. Я вдячний екстреним службам за їхнє швидке реагування на цей трагічний інцидент", — написав Стармер на своїй сторінці у мережі X.

На місці аварії працювали близько 30 одиниць спецтехніки екстрених служб, зокрема гелікоптери санітарної авіації. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 15 червня у коментарі ТСН пасажирка водія, який скоїв смертельне ДТП у Києві, розповіла про аварію.

Також у травні потяг "Київ-Ужгород" зійшов з рейок після зіткнення з автокраном.