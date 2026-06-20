"Самый роскошный в мире": Трамп представил свой новый президентский самолет (фото)

Президент США Дональд Трамп наконец получил самолет, отвечающий всем его требованиям. Он надеется, что первый полет совершит к горе Рашмор накануне празднования 250-летия страны 4 июля.

Дональд Трамп заявил, что этот образец передовых авиатехнологий является "самым роскошным самолетом в мире". Новый самолет для полетов главы Белого дома был представлен на объединенной авиабазе Эндрюс, пишет CNN.

"Всё было хорошо спроектировано. Скажу так: это соответствует моему вкусу", — оценил свой новый самолёт Трамп.

Новый президентский самолет Дональда Трампа, полученный в подарок от Катара

Этот самолёт был подарен американскому лидеру главой Белого дома от Катара в прошлом году. Воздушное судно призвано восполнить пробел между двумя устаревшими модифицированными самолётами Boeing 747-200, которые с 1990 года выполняют функции Air Force One, и двумя новыми самолётами, над модернизацией которых работает компания Boeing. Однако эта модернизация должна завершиться лишь примерно через два года.

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Трамп получил новый самолет стоимостью около 400 миллионов долларов, когда Белый дом отмахнулся от этических и правовых норм, приняв столь дорогой подарок.

После этого в США сосредоточились на том, чтобы, прежде всего, отойти от традиционной светло-голубой цветовой схемы. Вместо этого фюзеляж теперь выполнен в темно-сине-белых тонах, пересеченных красными полосами.

Как отметили в Военно-воздушных силах США, при проведении работ основной акцент был сделан "на миссии, а не на эстетике". Поэтому большая часть роскошного катарского интерьера осталась без изменений, в частности деревянные панели, кожаные кресла, коричневые стены, ковры, а также золотистые светильники.

Пока Военно-воздушные силы готовят самолёт к вводу в эксплуатацию. Трамп надеется, что это произойдёт уже в ближайшее время, и первый полёт на нём станет знаковым и будет приурочен к 250-летию США.

Напомним, на днях издание Forbes рассказало о том, как в Вашингтоне не могут очистить бассейн, который Трамп приказал покрасить в тёмно-синий цвет.

Ранее Трамп также заснул во время турнира UFC Freedom 250, который был организован в честь его дня рождения.