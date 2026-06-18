Эпопея на 14 млн долларов: в Вашингтоне не могут очистить Бассейн отражений (видео)
После того, как по приказу Дональда Трампа знаменитый бассейн, который появлялся в фильме "Форрест Гамп", покрасили в темно-синий цвет, в нем начали активно разрастаться водоросли, от которых не могут избавиться.
Бассейн отражений у мемориала Линкольна залили перекисью водорода, чтобы уничтожить водоросли, которые окрашивали воду в зеленый цвет, но проблему это не решило. Теперь со дна бассейна начала облазить краска оттенка "американский синий", которую лично выбирал президент США Дональд Трамп, пишет Forbes.
Рабочие в очередной раз были замечены за попытками очистить бассейн от цветущих водорослей несмотря на недавнюю реконструкцию, проведенную президентом Дональдом Трампом за 14,2 миллиона долларов. Десятки литров жидкости с 12% перекисью водорода не помогли, а позеленевший бассейн уже стал мемом.
Министерство внутренних дел США уже сообщило, что перекись водорода является "более щадящим средством, чем хлор, и используется в спа-салонах и специализированных бассейнах, таких как природные бассейны", и что она не окажет негативного воздействия на диких птиц, которые посещают Бассейн отражений.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Кэти Мартин заявила, что администрация Трампа использует "наноаэробулерную технологию", которая уже "успешно уничтожила цветение водорослей, которое преследовало каждый бассейн после его повторного открытия с 1922 года".
Ранее департамент объяснял повторное разрастание водорослей "остаточными" водорослями из водопроводных труб, по которым вода поступает в бассейн из приливного бассейна, расположенного неподалеку залива реки Потомак.
Дональд Трамп объявил о реконструкции знаменитого бассейна в апреле, заявив тогда журналистам, что намерен покрасить его в "синий цвет американского флага".
Пруд был построен в 1922 году и годами страдал от цветения водорослей, тогда воду просто спускали, а бетонное дно пруда чистили. Когда Трамп решил покрасить бассейн, его критиковали, что он портит культовое сооружение в центре столицы США.
Но президент США защищал многомиллионную реконструкцию, утверждая, что это не просто "покраска", и обвиняя администрации Барака Обамы и Джо Байдена в растрате "сотен миллионов долларов" на неудачные попытки его реконструкции.
Барак Обама потратил около 34 миллионов долларов на реконструкцию пруда в 2012 году, в то время как Байден не проводил никаких масштабных ремонтных работ за свой единственный срок пребывания в должности.
Первоначально Дональд Трамп оценивал свой проект примерно в 1,5 миллиона долларов, но, согласно открытым данным, правительство потратило около 14,2 миллиона долларов — эти средства были получены по контракту без проведения тендера от компании, которая ранее выполняла работы на одном из полей для гольфа Трампа в Вирджинии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала площадью около 8,4 тыс. кв. метров на территории Белого дома. Проект финансируется лично американским президентом и частными донорами.
А тем временем в Албании протестуют из-за проекта зятя Трампа построить на заповедном острове Сазан элитный курорт и разрушить местную экосистему.