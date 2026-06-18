Эпопея на 14 млн долларов: в Вашингтоне не могут очистить Бассейн отражений (видео)

После того, как по приказу Дональда Трампа знаменитый бассейн, который появлялся в фильме "Форрест Гамп", покрасили в темно-синий цвет, в нем начали активно разрастаться водоросли, от которых не могут избавиться.

Бассейн отражений у мемориала Линкольна залили перекисью водорода, чтобы уничтожить водоросли, которые окрашивали воду в зеленый цвет, но проблему это не решило. Теперь со дна бассейна начала облазить краска оттенка "американский синий", которую лично выбирал президент США Дональд Трамп, пишет Forbes.

После покраски бассейн заполнили цветущие водоросли

Рабочие в очередной раз были замечены за попытками очистить бассейн от цветущих водорослей несмотря на недавнюю реконструкцию, проведенную президентом Дональдом Трампом за 14,2 миллиона долларов. Десятки литров жидкости с 12% перекисью водорода не помогли, а позеленевший бассейн уже стал мемом.

Министерство внутренних дел США уже сообщило, что перекись водорода является "более щадящим средством, чем хлор, и используется в спа-салонах и специализированных бассейнах, таких как природные бассейны", и что она не окажет негативного воздействия на диких птиц, которые посещают Бассейн отражений.

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Дональд Трамп пкрасил столетний бассейн в синий цвет Фото: The White House

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Кэти Мартин заявила, что администрация Трампа использует "наноаэробулерную технологию", которая уже "успешно уничтожила цветение водорослей, которое преследовало каждый бассейн после его повторного открытия с 1922 года".

Ранее департамент объяснял повторное разрастание водорослей "остаточными" водорослями из водопроводных труб, по которым вода поступает в бассейн из приливного бассейна, расположенного неподалеку залива реки Потомак.

Дональд Трамп объявил о реконструкции знаменитого бассейна в апреле, заявив тогда журналистам, что намерен покрасить его в "синий цвет американского флага".

Пруд был построен в 1922 году и годами страдал от цветения водорослей, тогда воду просто спускали, а бетонное дно пруда чистили. Когда Трамп решил покрасить бассейн, его критиковали, что он портит культовое сооружение в центре столицы США.

Знаменитый бассейн заполнили водоросли

Но президент США защищал многомиллионную реконструкцию, утверждая, что это не просто "покраска", и обвиняя администрации Барака Обамы и Джо Байдена в растрате "сотен миллионов долларов" на неудачные попытки его реконструкции.

Барак Обама потратил около 34 миллионов долларов на реконструкцию пруда в 2012 году, в то время как Байден не проводил никаких масштабных ремонтных работ за свой единственный срок пребывания в должности.

Первоначально Дональд Трамп оценивал свой проект примерно в 1,5 миллиона долларов, но, согласно открытым данным, правительство потратило около 14,2 миллиона долларов — эти средства были получены по контракту без проведения тендера от компании, которая ранее выполняла работы на одном из полей для гольфа Трампа в Вирджинии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала площадью около 8,4 тыс. кв. метров на территории Белого дома. Проект финансируется лично американским президентом и частными донорами.

А тем временем в Албании протестуют из-за проекта зятя Трампа построить на заповедном острове Сазан элитный курорт и разрушить местную экосистему.