Епопея на 14 млн доларів: у Вашингтоні не можуть очистити "Басейн віддзеркалень" (відео)

Після того, як за наказом Дональда Трампа знаменитий басейн, який з'являвся у фільмі "Форрест Гамп", пофарбували у темно-синій колір, у ньому почали активно розростатися водорості, від яких не можуть позбутися.

Басейн віддзеркалень біля меморіалу Лінкольна залили перекисом водню, щоб знищити водорості, які забарвлювали воду в зелений колір, але це не вирішило проблему. Тепер з дна басейну почала облущуватися фарба відтінку "американський синій", яку особисто обирав президент США Дональд Трамп, пише Forbes.

Після фарбування басейн заповнили квітучі водорості

Працівників вкотре помітили, коли вони намагалися очистити басейн від квітучих водоростей, незважаючи на нещодавню реконструкцію, яку провів президент Дональд Трамп за 14,2 мільйона доларів. Десятки літрів рідини з 12% перекисом водню не допомогли, а позеленілий басейн уже став мемом.

Міністерство внутрішніх справ США вже повідомило, що перекис водню є "більш щадним засобом, ніж хлор, і використовується у спа-салонах та спеціалізованих басейнах, таких як природні басейни", а також що вона не матиме негативного впливу на диких птахів, які відвідують "Басейн віддзеркалень".

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Дональд Трамп пофарбував столітній басейн у синій колір Фото: The White House

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Кеті Мартін заявила, що адміністрація Трампа використовує "наноаеробулерну технологію", яка вже "успішно знищила цвітіння водоростей, яке переслідувало кожен басейн після його повторного відкриття з 1922 року".

Раніше департамент пояснював повторне розростання водоростей "залишковими" водоростями з водопровідних труб, по яких вода надходить у басейн із приливного басейну, розташованого неподалік від затоки річки Потомак.

Дональд Трамп оголосив про реконструкцію знаменитого басейну у квітні, заявивши тоді журналістам, що має намір пофарбувати його у "синій колір американського прапора".

Ставок було збудовано у 1922 році, і протягом багатьох років він страждав від цвітіння водоростей; тоді воду просто зливали, а бетонне дно ставка очищали. Коли Трамп вирішив пофарбувати басейн, його критикували за те, що він псує культову споруду в центрі столиці США.

Знаменитий басейн заповнили водорості

Однак президент США захищав багатомільйонну реконструкцію, стверджуючи, що це не просто "фарбування", і звинувачуючи адміністрації Барака Обами та Джо Байдена у розтраті "сотень мільйонів доларів" на невдалі спроби її реконструкції.

Барак Обама витратив близько 34 мільйонів доларів на реконструкцію ставка у 2012 році, тоді як Байден не проводив жодних масштабних ремонтних робіт за свій єдиний термін перебування на посаді.

Спочатку Дональд Трамп оцінював свій проєкт приблизно в 1,5 мільйона доларів, але, згідно з відкритими даними, уряд витратив близько 14,2 мільйона доларів — ці кошти були отримані за контрактом без проведення тендеру від компанії, яка раніше виконувала роботи на одному з полів для гольфу Трампа у Вірджинії.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу площею близько 8,4 тис. кв. метрів на території Білого дому. Проєкт фінансується особисто американським президентом та приватними донорами.

А тим часом в Албанії проходять протести через проект зятя Трампа, який передбачає будівництво елітного курорту на заповідному острові Сазан та руйнування місцевої екосистеми.