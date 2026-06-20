"Найрозкішніший у світі": Трамп представив свій новий президентський літак (фото)

Президент США Дональд Трамп нарешті отримав літак, який відповідає всім його вимогам. Він сподівається, що перший політ здійснить до гори Рашмор напередодні святкування 250-ліття країни 4 липня.

Дональд Трамп заявив, що це втілення передових авіатехнологій є "найрозкішнішим літаком у світі". Новий транспорт для здійснення польотів глави Білого дому презентували на об’єднаній авіабазі Ендрюс, пише CNN.

"Усе було добре спроєктовано. Скажу так: це відповідає моєму смаку", — оцінив свій новий літак Трамп.

Новий президентський літак Дональда Трампа, який отримав у подарунок від Катару

Цей літак американський лідер був подарований главі Білого дому від Катару у минулому році. Повітряне судно покликане заповнити прогалину між двома застарілими модифікованими літаками Boeing 747-200, які з 1990 року виконують функції Air Force One, і двома новими літаками, над модернізацією яких працює компанія Boeing. Однак ця модернізація має завершитися лише приблизно через два роки.

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Новий літак вартістю близько 400 мільйонів доларів Трамп отримав, коли Білий дім відмахнувся від етичних та правових норм, прийнявши такий дорогий подарунок.

Після цього у США зосередилися на тому, аби передусім відійти від традиційної світло-блакитної кольорової схеми. Натомість фюзеляж тепер виконаний у темно-синьо-білих тонах, перерізаних червоними смугами.

Як зауважили у Повітряних силах США, всередині головний акцент під час робіт було зроблено "на місії, а не естетиці". Через це велика частина катарського пишного інтер'єру залишилася без змін, зокрема дерев'яні панелі, шкіряні крісла, коричневі стіни, килими, а також золотисті світильники.

Поки Повітряні сили готують літак до введення в експлуатацію. Трамп сподівається, що станеться вже найближчим часом, і перший політ на ньому стане знаковим і присвяченим 250-літтю США.

Нагадаємо, днями видання Forbes розповіло, як у Вашингтоні не можуть очистити басейн, який Трамп наказав пофарбувати у темно-синій колір.

Раніше також Трамп заснув під час турніру UFC Freedom 250, який організували до його дня народження.