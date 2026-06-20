В Краснодаре юноша с мачете напал на посетителей ТЦ: есть погибшая и пятеро раненых (видео)

Молодой человек с мачете напал на посетителей торгового центра West Mall в российском Краснодаре. Было ранено пять человек, одна женщина погибла.

В российском Краснодаре произошло нападение на посетителей ТЦ West Mall. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Перед началом атаки, по данным канала Mash, нападавший взорвал самодельное взрывное устройство. У пострадавших, кроме ножевых ранений, — травмы от осколков.

Россиянина, напавшего с мачете на посетителей ТЦ, сопровождают силовики Фото: Соцсети

Первой жертвой стал охранник на входе в ТЦ. Когда юноша достал мачете из рюкзака, мужчина попытался его задержать и получил удар в грудь. За жизнь охранника, как отмечается, сейчас борются врачи.

Юноша в толстовке с надписью CRIME Фото: скриншот

После нападения молодой человек пытался устроить пожар в детской игровой зоне, однако очевидцы потушили огонь.

Напавшим оказался 19-летний студент, которого скрутили посетители еще до приезда полиции. Он сознался, что ему "надоела жизнь" и он планировал таким образом просто убить себя.

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Во время нападения он кричал о мести, за то, что его "всю жизнь обижают", сообщает телеграм-канал "ЧП Краснодара и края".

Позже стало известно, что, предваритетельно, погибли два человека.

МВД России сообщило, что нападавшим оказался Григорий А. из многодетной семьи. У 19-летнего юноши три брата и сестры.

Задержанный юноша на допросе Фото: скриншот

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в феврале 17-летний студент появился в Индустриальном техникуме в Анапе Краснодарского края и 13 раз выстрелил из двуствольного ружья.

Также Фокус писал, что в декабре 2025 года подросток устроил теракт в школе Подмосковья.