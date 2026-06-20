У Краснодарі юнак з мачете напав на відвідувачів ТЦ: є загибла, п'ятеро поранені (відео)

Молодий чоловік з мачете напав на відвідувачів торгового центру West Mall у російському Краснодарі. П’ятеро людей отримали поранення, одна жінка загинула.

У російському Краснодарі стався напад на відвідувачів торгового центру West Mall. Про це повідомляють місцеві telegram-канали.

За даними каналу Mash, перед початком атаки нападник підірвав саморобний вибуховий пристрій. Потерпілі, окрім ножових поранень, отримали травми від осколків.

Росіянина, який напав з мачете на відвідувачів торгового центру, супроводжують силовики Фото: Соцсети

Першою жертвою став охоронець біля входу до торгового центру. Коли юнак дістав мачете з рюкзака, чоловік спробував його затримати й отримав удар у груди. Як зазначається, лікарі зараз борються за життя охоронця.

Юнак у толстовці з написом CRIME Фото: скриншот

Після нападу молодий чоловік намагався влаштувати пожежу в дитячій ігровій зоні, однак очевидці загасили вогонь.

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Нападником виявився 19-річний студент, якого відвідувачі знерухомили ще до приїзду поліції. Він зізнався, що йому "набридло життя" і він планував таким чином просто накласти на себе руки.

Під час нападу він кричав про помсту за те, що його "все життя ображають", повідомляє Telegram-канал "ЧП в Краснодаре и крае".

Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, загинули дві людини.

МВС Росії повідомило, що нападником виявився Григорій А. із багатодітної сім’ї. У 19-річного юнака є троє братів і сестер.

Затриманий юнак на допиті Фото: скриншот

Слідчий комітет Росії у Краснодарському краї порушив кримінальну справу за ст. 105 КК РФ (вбивство) та ч. 3 ст. 30 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Також призначено судово-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, що в лютому 17-річний студент з’явився в Індустріальному технікумі в Анапі Краснодарського краю та 13 разів вистрілив із двоствольної рушниці.

Також Фокус повідомляв, що в грудні 2025 року підліток влаштував теракт у школі в Підмосков’ї.