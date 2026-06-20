У Краснодарі юнак з мачете напав на відвідувачів ТЦ: є загибла, п'ятеро поранені (відео)
Молодий чоловік з мачете напав на відвідувачів торгового центру West Mall у російському Краснодарі. П’ятеро людей отримали поранення, одна жінка загинула.
У російському Краснодарі стався напад на відвідувачів торгового центру West Mall. Про це повідомляють місцеві telegram-канали.
За даними каналу Mash, перед початком атаки нападник підірвав саморобний вибуховий пристрій. Потерпілі, окрім ножових поранень, отримали травми від осколків.
Першою жертвою став охоронець біля входу до торгового центру. Коли юнак дістав мачете з рюкзака, чоловік спробував його затримати й отримав удар у груди. Як зазначається, лікарі зараз борються за життя охоронця.
Після нападу молодий чоловік намагався влаштувати пожежу в дитячій ігровій зоні, однак очевидці загасили вогонь.
Нападником виявився 19-річний студент, якого відвідувачі знерухомили ще до приїзду поліції. Він зізнався, що йому "набридло життя" і він планував таким чином просто накласти на себе руки.
Під час нападу він кричав про помсту за те, що його "все життя ображають", повідомляє Telegram-канал "ЧП в Краснодаре и крае".
Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, загинули дві людини.
МВС Росії повідомило, що нападником виявився Григорій А. із багатодітної сім’ї. У 19-річного юнака є троє братів і сестер.
Слідчий комітет Росії у Краснодарському краї порушив кримінальну справу за ст. 105 КК РФ (вбивство) та ч. 3 ст. 30 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Також призначено судово-психіатричну експертизу.
Нагадаємо, що в лютому 17-річний студент з’явився в Індустріальному технікумі в Анапі Краснодарського краю та 13 разів вистрілив із двоствольної рушниці.
Також Фокус повідомляв, що в грудні 2025 року підліток влаштував теракт у школі в Підмосков’ї.