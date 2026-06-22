Европу охватила сильная жара: температура приближается к 40 градусам, отменены десятки поездов

Во многих странах Европы продолжается сильная жара. Температура воздуха приближается к 40 °C, в связи с чем власти объявляют предупреждения, отменяют транспортные рейсы и фиксируют негативное воздействие на людей и животных.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 21 июня, в день летнего солнцестояния, значительная часть Европы оказалась под воздействием экстремальной жары. Синоптики опасаются, что в этом году высокие температуры наступили раньше и могут сохраняться дольше, чем обычно.

В Италии власти объявили красный уровень опасности в восьми городах, среди которых Болонья, Флоренция, Милан и Турин. В Риме паломники на площади Святого Петра использовали зонтики и другие средства защиты от солнца во время традиционной молитвы Папы Римского.

Причиной жары стала масса горячего воздуха из Сахары, которую усиливает мощная система высокого давления, известная как "африканский антициклон". Метеорологи объясняют, что он создает так называемый "тепловой купол", который удерживает горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

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В Испании государственная метеослужба AEMET объявила красные и оранжевые предупреждения в нескольких регионах. Там ожидается температура от 39 до 40 °C на значительной части Пиренейского полуострова и Майорки. По прогнозам, жара продлится как минимум до середины недели.

"Я одета полностью в белое, потому что очень жарко, и везде ношу с собой маленький электрический вентилятор", — рассказала 22-летняя инженер из Майами Хейли Сан Сезарио, которая сейчас находится в Мадриде.

Во Франции жара уже повлияла на работу железных дорог. Глава SNCF Жан Кастекс заявил, что сеть "серьезно пострадала" из-за высоких температур, которые могут повредить контактные линии и деформировать рельсы. Для контроля ситуации привлекли 3,5 тысячи сотрудников и ещё 2 тысячи — для аварийного ремонта. До понедельника компания отменила 71 междугородний поезд на ключевых маршрутах.

В Германии, где температура уже достигала 38 °C, синоптики предупредили о сильных грозах на востоке страны, в частности в Берлине. Из-за ливней пришлось прервать музыкальный фестиваль Fête de la Musique и эвакуировать территорию теннисного турнира Berlin Open.

Жара отразилась и на дикой природе. Центр спасения животных недалеко от бельгийского Намюра сообщил, что за последние дни принял около 150 животных, пострадавших от перегрева.

"Птенцы предпочитают выпрыгнуть из гнезда, чем погибнуть и буквально свариться в нём", — сказал основатель центра CREAVES Ромен де Йегер. По его словам, центры помощи животным по всей Бельгии работают на пределе возможностей.

Эксперты отмечают, что из-за изменения климата периоды жары в Европе становятся всё чаще и интенсивнее.

Напомним, жара вызвала наплыв отдыхающих на пляжи Одессы, Киева и других регионов Украины. При этом не все места для купания имеют официальное разрешение. По данным Минздрава, из 106 проверенных проб воды пять не соответствовали санитарным нормам. Часть пляжей в некоторых областях не открыли или ограничили для посещения.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщал, что июнь в Украине будет тёплым, но с большим количеством осадков. По прогнозу, средняя температура воздуха в течение месяца составит от +19 до +23 градусов.