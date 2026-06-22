Європу накрила сильна спека: температура наближається до 40 градусів, скасовано десятки поїздів

У багатьох країнах Європи триває потужна хвиля спеки. Температура повітря наближається до 40°C, через що влада оголошує попередження, скасовує транспортні рейси та фіксує негативний вплив на людей і тварин.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, 21 червня, у день літнього сонцестояння, значна частина Європи опинилася під впливом екстремальної спеки. Синоптики побоюються, що цього року високі температури прийшли раніше та можуть триматися довше, ніж зазвичай.

В Італії влада оголосила червоний рівень небезпеки у восьми містах, серед яких Болонья, Флоренція, Мілан і Турин. У Римі паломники на площі Святого Петра використовували парасолі та інші засоби захисту від сонця під час традиційної молитви Папи Римського.

Причиною спеки стала маса гарячого повітря із Сахари, яку підсилює потужна система високого тиску, відома як “африканський антициклон”. Метеорологи пояснюють, що він створює так званий “тепловий купол”, який утримує гаряче повітря над Західною та Центральною Європою.

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В Іспанії державна метеослужба AEMET оголосила червоні та помаранчеві попередження в кількох регіонах. Там очікують температуру від 39 до 40°C на значній частині Піренейського півострова та Майорки. За прогнозами, спека триватиме щонайменше до середини тижня.

“Я вдягнена повністю в біле, тому що дуже спекотно, і всюди ношу з собою маленький електричний вентилятор”, — розповіла 22-річна інженерка з Маямі Гейлі Сан Сезаріо, яка перебуває в Мадриді.

У Франції спека вже вплинула на роботу залізниці. Керівник SNCF Жан Кастекс заявив, що мережа “серйозно постраждала” через високі температури, які можуть пошкоджувати контактні лінії та деформувати рейки. Для контролю ситуації залучили 3,5 тисячі працівників і ще 2 тисячі — для аварійного ремонту. До понеділка компанія скасувала 71 міжміський поїзд на ключових маршрутах.

У Німеччині, де температура вже сягала 38°C, синоптики попередили про сильні грози на сході країни, зокрема в Берліні. Через зливи довелося перервати музичний фестиваль Fête de la Musique та евакуювати територію тенісного турніру Berlin Open.

Спека позначилася й на дикій природі. Центр порятунку тварин поблизу бельгійського Намюра повідомив, що за останні дні прийняв близько 150 тварин, які постраждали від перегріву.

“Пташенята воліють вистрибнути з гнізда, ніж загинути і буквально зваритися в ньому”, — сказав засновник центру CREAVES Ромен де Єгер. За його словами, центри допомоги тваринам по всій Бельгії працюють на межі можливостей.

Експерти зазначають, що хвилі спеки в Європі стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміну клімату.

Нагадаємо, спека спричинила наплив відпочивальників на пляжі Одеси, Києва та інших регіонів України. Водночас не всі місця для купання мають офіційний дозвіл. За даними МОЗ, із 106 перевірених проб води п’ять не відповідали санітарним нормам. Частину пляжів у деяких областях не відкрили або обмежили для відвідування.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомляв, що червень в Україні буде теплим, але з великою кількістю опадів. За прогнозом, середня температура повітря протягом місяця становитиме від +19 до +23 градусів.