Новый план "Барбаросса": в МИД РФ уверены, что НАТО нападет на Россию

Дипломаты даже сообщили, что НАТО и Евросоюз якобы собираются напасть на РФ "на рубеже 2030" года. И именно для этого хотят прекратить войну в Украине.

НАТО и Евросоюз готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, а их приготовления все больше напоминают план "Барбаросса" — стратегию нацистской Германии по нападения на СССР, утверждает заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС (а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая — я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ), их главная задача добиться стратегического поражения России", — сказал Грушко.

До этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может привести к обмену ядерными ударами с катастрофическими последствиями.

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Российский дипломат утверждает, что европейские страны добиваются скорейшего прекращения войны в Украине, только для того, чтобы ввести на территорию страны свои воинские контингенты.

"Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", — заявил Лавров.

Примечательно, но в это "плане" нашлось место и для Украины. Лавров считает, что Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил.

Ранее глава Люфтваффе пообещал атаковать три региона России, если Путин нападет на любую страну НАТО.

Также Фокус писал, зачем Владимиру Путин конфликт с НАТО и зачем он может ввести на территорию стран Балтии свои войска.