Новий план "Барбаросса": у МЗС РФ переконані, що НАТО нападе на Росію

Дипломати навіть повідомили, що НАТО та Євросоюз нібито збираються напасти на РФ "на межі 2030" року. І саме для цього хочуть припинити війну в Україні.

НАТО та Євросоюз готуються до військового зіткнення з Росією на рубежі 2030 року, а їхні приготування дедалі більше нагадують план "Барбаросса" — стратегію нацистської Німеччини щодо нападу на СРСР, стверджує заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко.

"Якщо розглянути суть політики, дії на міжнародній арені, пріоритети, які формулюють країни НАТО та ЄС (а між ними з військової точки зору різниця вже невелика — я маю на увазі агресивні наміри щодо РФ), то їхнє головне завдання — домогтися стратегічної поразки Росії", — сказав Грушко.

До цього глава МЗС Сергій Лавров заявив, що пряме зіткнення між НАТО та Росією може призвести до обміну ядерними ударами з катастрофічними наслідками.

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Російський дипломат стверджує, що європейські країни домагаються якнайшвидшого припинення війни в Україні лише для того, щоб ввести на територію країни свої військові контингенти.

"Єдина Європа продовжує мріяти про експансію, має намір освоювати Україну та Молдову, втягує у свою орбіту Вірменію", — заявив Лавров.

Цікаво, що в цьому "плані" знайшлося місце й для України. Лавров вважає, що Україна розглядається як "ударний кулак" майбутніх європейських збройних сил.

Раніше керівник Люфтваффе пообіцяв завдати удару по трьох регіонах Росії, якщо Путін нападе на будь-яку країну НАТО.

Також "Фокус" писав, навіщо Володимиру Путіну конфлікт із НАТО і навіщо він може ввести свої війська на територію країн Балтії.