В Свердловской области РФ заметили смерч: сносит деревья и линии электропередач, — соцсети (видео)

В Свердловской области Российской Федерации из-за смерча дома остались без света, а россияне тем временем наблюдают, как сильный ветер срывает крыши домов и ломает деревья, сообщили в сети. Природное стихийное явление заметили в центре области, и оно мчится на юг, направляясь к Нижнему Тагилу, расположенному в 100 км. Как выглядит торнадо, скорость воздушного потока в котором может достигать 500 км/ч?

В результате торнадо в Свердловской области были повреждены десятки домов и автомобилей, сообщили в Telegram-канале российского СМИ Mash. На видео с места событий виден белый вихрь шириной в несколько десятков метров, мчащийся по сельской местности. Ветер наклоняет деревья, разрушает деревянные постройки, уносит куски стройматериалов и швыряет их на землю. На одном из видео слышно, что запись ведут в присутствии детей и не уходят в безопасное место. Другие кадры показывают вихрь на горизонте, который мчится наперегонки с автомобилем.

В российском паблике сообщили, что смерч заметили в районе сёл Кушва и Новая Ляля Свердловской области. При этом торнадо двигался в сторону города Новый Тагил, расположенного на расстоянии 50–100 км. Уточняется, что в результате стихийного бедствия были сорваны линии электропередач, из-за чего около 4 тыс. россиян остались без света.

Відео дня

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ни словом не обмолвился о торнадо и последствиях стихийного бедствия. Последние посты чиновника — о праздновании 22 июня, дня начала войны между СССР и Германией, и о рекордах в сфере благоустройства. Между тем российское СМИ "РИА Новости" написало о разрушении ЛЭП и крыш домов, а также об отключении света у потребителей. Кроме того, привели мнение российского синоптика, который уточнил, что в РФ зафиксировали не торнадо, а смерч. Указано, что торнадо — это атмосферное явление, которое происходит в США, а для РФ характерно именно смерч.

Погода и торнадо — подробности

Торнадо (или смерч) — это атмосферное явление, которое образуется во время грозы и имеет вид воронки, спускающейся сверху на землю. Скорость воздушного потока внутри вихря может достигать 100–500 км/ч. Вихрь движется вместе с атмосферным фронтом: ориентировочная скорость составляет около 30–60 км/ч.

Отметим, что Фокус писал о появлении торнадо в Украине. Например, такое атмосферное явление было замечено в мае 2025 года в Киеве. Кроме того, за несколько дней до этого аналогичная ситуация произошла в Волынской области недалеко от города Владимира. На портале ТСН объяснили, что торнадо часто наблюдаются на побережье моря, когда сталкиваются воздушные массы с разной температурой и влажностью. Одно из условий появления вихрей — когда воздух с температурой около +40 сталкивается со значительно более холодным.

Напоминаем, что 12 июня в сети появилось видео смерча над Белой Церковью.