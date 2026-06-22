У Свердловській області РФ помітили смерч: зносить дерева та ЛЕП, — соцмережі (відео)

У Свердловській області Російської Федерації через смерч будинки залишились без світла, а росіяни тим часом спостерігають, як сильний вітер зриває дахи будинків та ламає дерева, розповіли у мережі. Природне стихійне явище помітили у центрі області й воно несеться на південь, прямуючи до Нижнього Тагіла, розташованого за 100 км. Як виглядає торнадо, швидкість потоку повітря у якому може досягати 500 км/год?

Внаслідок торнадо у Свердловській області отримали пошкодження десятки будинків та машин, написали у Telegram-каналі росЗМІ Mash. На відео з місця подій бачимо білий вихор шириною в кілька десятків метрів, який несеться сільською місцевістю. Вітер нагинає дерева, руйнує дерев'яні споруди, несе шматки будматеріалів та кидає ними об землю. На одному з відео чути, що запис роблять у присутності дітей і не ідуть у безпечне місце. Інші кадри показують вихор на горизонті, який несеться наввипередки з автомобілем.

У російському пабліку написали, що смерч помітили у районі сіл Кушва та Нова Ляля Свердловської області. При цьому торнадо рухався на бік міста Новий Тагіл, розташованого на відстані 50-100 км. Уточнюється, що внаслідок дії стихії зірвало лінії електропередач і тому близько 4 тис. росіян залишилось без світла.

Відео дня

Губернатор Свердловської області Денис Паслер ні словом не згадав про торнадо та наслідки дії стихії. Останні дописи посадовця — про відзначення 22 червня дня початку війни СРСР та Німеччини та рекорди з благоустрою. Тим часом росЗМІ "РИА Новости" написало про руйнування ЛЕП та дахів будинків і про зникнення світла у споживачів. Крім того, навели думку російського синоптика, який уточнив, що у РФ зафіксували не торнадо, а смерч. Вказано, що торнадо — це атмосферне явище, яке відбувається у США, а для РФ характерним є саме смерч.

Погода та торнадо — деталі

Торнадо (чи смерч) — це атмосферне явище, яке утворюється під час грози та має вигляд воронки, яка спускається згори на землю. Швидкість потоку повітря всередині вихору може досягати 100-500 км/год. Вихор рухається разом атмосферним фронтом: орієнтовна швидкість близько 30-60 км/год.

Зазначимо, Фокус писав про появу торнадо в Україні. Наприклад, таке атмосферне явище помітили у травні 2025 року у Києві. Крім того, за кілька днів перед цим аналогічна ситуація сталась у Волинській області біля міста Володимира. На порталі ТСН пояснили, що торнадо часто спостерігаються на березі моря, коли зустрічаються повітряні маси з різною температурою та вологістю. Одна з умов появи вихорів — коли повітря з температурою близько +40 зустрічається зі значно холоднішим.

Нагадуємо, 12 червня у мережі опублікували відео смерча над Білою Церквою.