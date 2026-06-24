Европа страдает от жары: во Франции зафиксирован самый жаркий день за 79 лет

Франция установила новые температурные рекорды из-за волны жары, охватившей Европу. В стране зафиксировали самый жаркий день и самую тёплую ночь за весь период наблюдений с 1947 года, а в отдельных регионах температура приблизилась к 45 градусам.

Об этом сообщили французское издание BFM и национальная метеослужба Météo-France.

По их данным, экстремальная жара охватила значительную часть страны, а в 58 департаментах объявлен красный уровень опасности из-за жары.

В Météo-France отметили, что дневная температура воздуха достигла рекордных значений. В 15:00 национальный температурный показатель составил 29,6 °C, что стало самым высоким значением с начала ведения наблюдений в 1947 году. Предыдущий рекорд в 29,4 °C был зафиксирован в 2019 и 2003 годах.

Кроме того, страна пережила самую тёплую ночь за последние 79 лет. Средняя минимальная температура по Франции достигла 21,6 °C, превысив предыдущий рекорд 2019 года.

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Сотни метеостанций зафиксировали рекордную температуру. По состоянию на вечер было побито 336 температурных рекордов, в том числе 131 абсолютный. В некоторых районах столбики термометров показывали до 44,7 °C, что приблизилось к отметке в 45 градусов.

Из-за жары в стране также возросло количество вызовов врачей, возникли масштабные лесные пожары и перебои в работе транспорта. По данным BFM, нынешняя волна жары стала одной из самых сильных за всю историю наблюдений и охватила не только Францию, но и другие страны Европы.

Напомним, из-за жаркой погоды на пляжах Одессы, Киева и других регионов Украины значительно увеличилось количество отдыхающих. В то же время не все места для купания получили официальное разрешение на работу. По информации Минздрава, из 106 исследованных проб воды пять не соответствовали установленным санитарным требованиям, а часть пляжей в некоторых областях осталась закрытой или работает с ограничениями.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит отмечал, что июнь в Украине ожидается тёплым и дождливым. По его словам, среднемесячная температура воздуха составит от +19 до +23 градусов.