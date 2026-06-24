Європа потерпає від спеки: Франція пережила найспекотніший день за 79 років

Франція встановила нові температурні рекорди через хвилю спеки, яка охопила Європу. У країні зафіксували найспекотніший день і найтеплішу ніч за весь період спостережень із 1947 року, а в окремих регіонах температура наблизилася до 45 градусів.

Про це повідомило французьке видання BFM та національна метеослужба Météo-France.

За їхніми даними, екстремальна спека охопила значну частину країни, а 58 департаментів оголосили в червоний рівень небезпеки через спеку.

У Météo-France зазначили, що температура повітря вдень досягла рекордних показників. О 15:00 національний температурний індикатор становив 29,6°C, що стало найвищим значенням з початку ведення спостережень у 1947 році. Попередній рекорд у 29,4°C був зафіксований у 2019 та 2003 роках.

Крім того, країна пережила найтеплішу ніч за 79 років. Середня мінімальна температура по Франції сягнула 21,6°C, перевищивши попередній рекорд 2019 року.

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Сотні метеостанцій зафіксували рекордну температуру. Станом на вечір було побито 336 температурних рекордів, зокрема 131 абсолютний. У деяких районах стовпчики термометрів показували до 44,7°C, що наблизилося до позначки температура 45 градусів.

Через спеку в країні також зросла кількість викликів медиків, виникли масштабні лісові пожежі та перебої в роботі транспорту. За даними BFM, нинішня хвиля спеки стала однією з найсильніших за всю історію спостережень і охопила не лише Францію, а й інші країни Європи.

Нагадаємо, через спекотну погоду на пляжах Одеси, Києва та інших регіонів України значно побільшало відпочивальників. Водночас не всі місця для купання отримали офіційний дозвіл на роботу. За інформацією МОЗ, із 106 досліджених проб води п’ять не відповідали встановленим санітарним вимогам, а частина пляжів у деяких областях залишилася закритою або працює з обмеженнями.

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт зазначав, що червень в Україні очікується теплим і дощовим. За його словами, середньомісячна температура повітря становитиме від +19 до +23 градусів.