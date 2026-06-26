Штрафы за воду из кондиционеров: в какой стране ЕС могут оштрафовать на сумму около 20 тысяч гривен

Владельцам кондиционеров в Румынии могут грозить штрафы в размере нескольких тысяч румынских леев, если конденсат из наружного блока стекает на тротуар или проезжую часть. Для украинцев, проживающих в этой стране, эти правила также действуют.

Об этом сообщило румынское издание Realitatea.

Согласно местным правилам благоустройства, владельцы кондиционеров должны организовать отвод конденсата таким образом, чтобы вода не создавала неудобств для пешеходов и не повреждала общественное имущество. За нарушение могут налагаться штрафы в размере нескольких тысяч румынских леев — это около 20 тысяч гривен.

Как отмечается, эта информация актуальна и для украинцев, которые после начала полномасштабной войны поселились в Румынии. Они также обязаны соблюдать местное законодательство.

В Украине не предусмотрено отдельного общегосударственного штрафа за то, что вода из кондиционера капает на тротуар. В то же время органы местного самоуправления могут устанавливать собственные правила благоустройства, касающиеся монтажа наружных блоков и отвода конденсата, а их нарушение может повлечь административную ответственность.

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Кроме того, если вода из кондиционера повредит чужое имущество или нанесет вред людям, владелец оборудования может нести гражданско-правовую ответственность и быть обязанным возместить причиненный ущерб.

Напомним, что в Украине самовольная замена газового котла или плиты может повлечь за собой значительные штрафы. В случае превышения мощности оборудования над возможностями газового счетчика оператор ГРМ может доначислить неучтенный газ, а в отдельных случаях сумма санкций может достигать около 54,3 тыс. грн.

Ранее украинцев предупредили, что просроченный паспорт может создать проблемы не только из-за возможного штрафа, но и при использовании банковских услуг, оформлении документов, трудоустройстве и пересечении границы. В то же время в период военного положения паспорта, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, остаются действительными до его окончания и еще 30 дней после отмены.