Штрафи за воду з кондиціонерів: у якій країні ЄС можуть покарати на близько 20 тисяч гривень

Власникам кондиціонерів у Румунії можуть загрожувати штрафи на кілька тисяч румунських леїв, якщо конденсат із зовнішнього блоку стікає на тротуар або проїжджу частину. Для українців, які проживають у цій країні, також діють ці правила.

Про це повідомило румунське видання Realitatea.

За місцевими правилами благоустрою власники кондиціонерів повинні організувати відведення конденсату так, щоб вода не створювала незручностей для пішоходів і не пошкоджувала громадське майно. За порушення можуть накладати штрафи, що сягають кількох тисяч румунських леїв — це близько 20 тисяч гривень.

Як зазначається, ця інформація актуальна й для українців, які після початку повномасштабної війни оселилися в Румунії. Вони також зобов'язані дотримуватися місцевого законодавства.

В Україні окремого загальнодержавного штрафу за те, що вода з кондиціонера капає на тротуар, немає. Водночас органи місцевого самоврядування можуть встановлювати власні правила благоустрою щодо монтажу зовнішніх блоків і відведення конденсату, а їх порушення може тягнути адміністративну відповідальність.

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Крім того, якщо вода з кондиціонера пошкодить чуже майно або завдасть шкоди людям, власник обладнання може нести цивільно-правову відповідальність і бути зобов'язаним відшкодувати завдані збитки.

Нагадаємо, що в Україні самовільна заміна газового котла чи плити може призвести до значних штрафів. У разі перевищення потужності обладнання над можливостями газового лічильника оператор ГРМ може донарахувати необлікований газ, а в окремих випадках сума санкцій може сягати близько 54,3 тис. грн.

Раніше українців попередили, що прострочений паспорт може створити проблеми не лише через можливий штраф, а й під час користування банківськими послугами, оформлення документів, працевлаштування та перетину кордону. Водночас під час воєнного стану паспорти, строк дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, залишаються чинними до його завершення та ще 30 днів після скасування.