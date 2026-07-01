Девятизначная сумма: Трамп официально задекларировал огромный доход от криптовалютных проектов
Президент США Дональд Трамп задекларировал более одного миллиарда долларов США дохода от криптовалютных проектов за 2025 год. 47-й глава Белого дома является давним сторонником цифровых активов и часто вкладывал в них собственные средства.
Трамп лично владеет долями в двух криптовалютных компаниях, которые принесли $1,4 млрд (62,4 млрд грн), а также получил сотни миллионов из других источников дохода. Об этом сообщает Reuters
Согласно документам, которые Трамп представил Управлению по этике правительства США, он получил более $500 млн от криптовалютной компании World Liberty Financial. Эту компанию основали сам глава Белого дома и его сыновья.
Кроме того, Трамп указал в декларации ещё $635 млн от продажи своих мем-монет $TRUMP. Президент указал в декларации более $80 млн дохода от урегулирования судебных исков с различными медиакомпаниями, а также миллионы за использование другими компаниями его собственного бренда.
СМИ ранее подсчитали, что семья лидера США получила не менее 2,3 млрд долларов прибыли от инвесторов после того, как Трамп вернулся к власти. Сам Белый дом не комментирует информацию о состоянии 47-го президента.
Ранее "Фокус" сообщал , что цены на биткоин падают уже несколько месяцев. Причинами падения стали война в Иране, снижение интереса инвесторов и массовая распродажа активов
Впоследствии стало известно, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать более жестко в отношении России. Осведомленный инсайдер рассказал, что президент США верит в "мир через силу", и поэтому полностью поддерживает нанесение ударов по территории России.