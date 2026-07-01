Дев'ятизначна сума: Трамп офіційно задекларував шалений дохід від криптовалютних проєктів

Президент США Дональд Трамп задекларував більше одного мільярда доларів США від криптовалютних проєктів за 2025 рік. 47-й глава Білого дому є давнім прихильником цифрових активів та часто вкладав власні кошти.

Трамп особисто володіє частками в двох крипто компаніях, які принесли $1,4 млрд (62,4 млрд грн), а також отримав сотні мільйонів з інших джерел доходу. Про це повідомляє Reuters

Згідно з документами, які Трамп представив Управлінню з етики уряду США, він отримав понад $500 млн від крипто підприємства World Liberty Financial. Цю компанію заснував сам глава Білого Дому та його сини.

Крім того, Трамп задекларував ще $635 млн від продажу своїх мем-монет $TRUMP. Президент указав у декларації понад $80 млн доходу від врегулювання судових позовів з різними медіа компаніями, а також мільйони за використанням іншими бізнесами його власного бренду.

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ЗМІ раніше підрахували, що родина лідера США отримала щонайменше $2,3 млрд прибутку від інвесторів після того, як Трамп повернувся до влади. Сам Білий дім не коментує інформації про статки 47-го президента.

Раніше Фокус повідомляв, що ціни на біткоїн падають кілька місяців. Причиною падіння стали війна в Ірані, падіння інтересу інвесторів та масовий продаж активів

Згодом стало відомо, як Трамп приватно закликав Зеленського діяти жорсткіше щодо Росії. Інформований інсайдер розповів, що президент США вірить у "мир через силу", а тому удари всередину Росії він цілком підтримує.