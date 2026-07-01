В Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды: тоже орден Белого, но Льва (фото, видео)

Представители чешского ультраправого движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступили с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Льва. В то же время оппозиция раскритиковала правящую коалицию за такое предложение.

Один из ведущих деятелей упомянутой политической силы Йиндржих Райхл заявил, что его партия намерена вынести этот вопрос на обсуждение в Палате депутатов. Об этом сообщает издание "Ceske Noviny".

По его словам, СДП будет добиваться того, чтобы парламент обратился к президенту Чехии Петру Павелу с предложением отменить награждение украинского лидера. Во время выступления Райхл также озвучил ряд утверждений об Украинской повстанческой армии, которые ранее неоднократно использовались в российских пропагандистских кампаниях.

"Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден имеет человек, который называет воинские подразделения в честь нацистских чудовищ", — заявил Райхл.

Відео дня

В то же время в Чехии сам Йиндржих Райхл является одиозным политиком, которого часто обвиняют в причастности к коррупции, распространению фейков и ксенофобских заявлениях. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину политик агрессивно выступал против украинской власти, называя её "коррумпированной" и "злой".

Реакция в Чехии

Инициатива ультраправых вызвала резкую реакцию со стороны других политических сил Чехии. Представители партии KDU-ČSL, а также депутат Бенджамин Чинчила заявили, что не поддержат такое предложение и рассчитывают на его отклонение парламентом.

Лидер движения STAN Вит Ракушан раскритиковал действия СДПГ, отметив, что партия делает ставку на резонансные политические жесты и риторику, которая раскалывает общество. Заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек отметил, что позиция ультраправых фактически повторяет месседжи, которые распространяет Кремль.

Орден Белого Льва (Чехия) Фото: wiki

Пресс-секретарь президента Чехии Войтех Шелига в ответ на запрос СМИ пояснил, что ни Конституция, ни законы не дают Петру Павлу права лишить украинского президента награды. По его словам, это возможно только на основании решения суда.

"Государственная награда, врученная или присвоенная президентом республики, может быть отозвана только на основании окончательного решения суда, который назначит наказание в виде лишения почетных званий и наград. Согласно закону, такое наказание может быть назначено в случае осуждения к безусловному лишению свободы сроком не менее двух лет за умышленное преступление, совершенное по особо позорным мотивам", — сказал Шелига.

Зеленский и чешский орден Белого Льва

Президент Владимир Зеленский был награждён Орденом Белого Льва в 2022 году. Тогдашний президент Чехии Милош Земан отметил его за мужество, выдержку и решение остаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения России.

Чешское законодательство предусматривает весьма ограниченные основания для лишения государственных наград. Согласно закону, такое решение возможно лишь в исключительных случаях, таких как вступление в силу судебного приговора за совершение умышленного тяжкого преступления.

Ранее Фокус сообщал, что канцелярия Навроцкого получила от Зеленского орден "Белого Орла ". Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич пояснил, что награда останется на хранении, поскольку является высшей государственной наградой Польши.

Впоследствии стало известно, чем обернется новый конфликт между Украиной и Польшей и как он отразится на украинцах. Украинские политики начали массово возвращать польские награды, а в экспертных кругах заговорили о самом серьезном кризисе в отношениях двух стран за последние годы.