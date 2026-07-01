У Чехії хочуть позбавити Зеленського найвищої нагороди: теж орден Білого, але Лева (фото, відео)

Представники чеського ультраправого руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) виступили з ініціативою позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева. Водночас опозиція розкритикувала владу коаліцію за таку пропозицію.

Один із провідних діячів згаданої політичної сили Їндржих Райхл заявив, що його партія має намір винести це питання на обговорення в Палаті депутатів. Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

За його словами, SPD домагатиметься того, щоб парламент звернувся до президента Чехії Петра Павела з пропозицією скасувати нагородження українського лідера. Під час виступу Райхл також озвучив низку тверджень про Українську повстанську армію, які раніше неодноразово використовувалися в російських пропагандистських кампаніях.

"Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден має людина, яка називає військові підрозділи на честь нацистських потвор", — заявив Райхл.

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Водночас у Чехії сам Їндржих Райхл є одіозним політиком, якого часто звинувачують в причетності до корупції, просуванні фейків і ксенофобських заявах. З початком повномасштабного вторгнення РФ до України, політик агресивно виступав проти української влади, називаючи її "корупційною" та "злою".

Реакція у Чехії

Ініціатива ультраправих викликала різку реакцію з боку інших політичних сил Чехії. Представники партії KDU-ČSL, а також депутат Бенджамін Чинчила заявили, що не підтримають таку пропозицію та розраховують на її відхилення парламентом.

Лідер руху STAN Віт Ракушан розкритикував дії SPD, зазначивши, що партія робить ставку на резонансні політичні жести та риторику, яка розколює суспільство. Заступник голови TOP 09 Марек Женішек зауважив, що позиція ультраправих фактично повторює меседжі, які поширює Кремль.

Орден Білого Лева (Чехія) Фото: wiki

Речник президента Чехії Войтех Шеліга на запит ЗМІ пояснив, що ані Конституція, ані закони не надають права Петру Павлу позбавити українського президента нагороди. За його словами, це можливо тільки на підставі рішення суду.

"Державна нагорода, вручена або присвоєна президентом республіки, може бути відібрана лише на підставі остаточного рішення суду, який призначить покарання у вигляді втрати почесних звань і нагород. За законом, таке покарання може бути призначене в разі засудження до безумовного позбавлення волі щонайменше на два роки за умисний злочин, скоєний з особливо ганебних мотивів", — сказав Шеліга.

Зеленський та чеський орден Білого Лева

Президент Володимир Зеленський був нагороджений Орденом Білого Лева у 2022 році. Тодішній президент Чехії Мілош Земан відзначив його за мужність, витримку та рішення залишитися в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чеське законодавство передбачає дуже обмежені підстави для позбавлення державних нагород. За законом, таке рішення є можливим лише у виняткових випадках, як набрання чинності вирока суду скоєння умисного тяжкого злочину.

Раніше Фокус повідомляв, що канцелярія Навроцького отримала орден Білого Орла від Зеленського. Речник польського президента Рафал Лешкевич пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі.

Згодом стало відомо, чим обернеться новий конфлікт між Україною та Польщею і як він позначиться на українцях. Українські політики почали масово повертати польські нагороди, а в експертних колах заговорили про найсерйознішу кризу у відносинах двох країн за останні роки.