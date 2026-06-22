Война орденов: чем обернется новый конфликт между Украиной и Польшей и как он скажется на украинцах

Лишение Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши спровоцировало настоящую "войну орденов" между Киевом и Варшавой. Украинские политики начали массово возвращать польские награды, а в экспертной среде заговорили о самом серьёзном кризисе в отношениях двух стран за последние годы. Почему конфликт вспыхнул именно сейчас и может ли он повлиять на поддержку Украины со стороны Польши — разбирался Фокус.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. И в связи с тем, что президент Украины согласился присвоить одному из подразделений Вооруженных Сил Украины звание "Герои УПА", после консультаций с Капитулом Навроцкий принял решение "отозвать орден Белого Орла у президента Украины".

Навроцкий подчеркнул, что это не направлено против украинского народа и не меняет стратегического курса Польши. Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, называя Россию агрессором, а Путина — преступником.

Однако Польша будет последовательно защищать память своих граждан и не допустит прославления тех, кто убивал поляков. Навроцкий также заявил, что путь Украины в ЕС требует честного взгляда на сложные страницы истории. Европа строилась на отказе от тоталитаризма, и Польша не допустит отступлений от этих принципов. Он предупредил, что конфликты об исторической памяти ослабляют народы и играют на руку Кремлю.

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Зеленский тут же сообщил, что возвращает Польше орден Белого Орла в бандероли Новой почты. Глава государства опубликовал фотографии, на которых показал, что получателем будет канцелярия президента Кароля Навроцкого. Зеленский отметил, что такой знак (Орден Белого Орла — ред.) требует "не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим основу нашего общества".

Следом за президентом Зеленским, в знак солидарности, от Родена Белого Орла отказались экс-президенты Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Виктор Янукович. А также, министр иностранных дел Украины Андрей Сигиба решил вернуть Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Посол Украины в Польше Василий Боднар и заместитель главы ОПУ Игорь Жовква написали в соцсетях, что вернут Польше кавалерские кресты Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Свою награду от польских коллег решил вернуть и глава ОП Кирилл Буданов.

Поляки тоже в долгу не остались, не так массово, но все же находятся те, кто решил вернуть Украине награды. К примеру, Бартош Цихоцкий бывший посол Польши в Украине заявил, что возвращает украинский орден "За заслуги".

И все происходит накануне конференции по восстановлению Украины (URC 2026), которая состоится в городе Гданьск 25–26 июня 2026 года при совместной организации Республики Польша и Украины. Цель которой — усилить международную поддержку восстановления страны, а также стимулировать инвестиции в украинский бизнес. Где должны собраться главы государств и правительств, представители правительств стран-партнеров и так далее.

Но с учетом того, что между странами пробежала черная кошка, есть опасения, что Польша начнет вставлять палки в колеса, как это недавно делала Венгрия, постоянно блокирую важные решения в отношении Украины.

В Польше началась предвыборная компания, ее результат — орденопад

То, что произошло, продемонстрировало: в отношениях между Украиной и Польшей есть серьёзный кризис, считает политолог Владимир Фесенко. И, к сожалению, этот кризис не проходит быстро. Более того, если в следующем году на парламентских выборах в Польше победит партия "Право и справедливость", а не дай бог, если будет коалиция между "Правом и справедливостью" и партией "Конфедерация", которая имеет откровенно антиукраинские взгляды, вот тогда можно сказать, что у нас будут проблемы не меньше, чем во времена Орбана, а возможно, и больше. В частности, это может стать препятствием для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

"Произошли конфликтные действия. Навроцкий сделал очень провокационный шаг, лишив нашего президента награды. С нашей стороны была зеркальная реакция, которую назвали "войной орденов" — отказ от польских орденов. Это ответ. Это демонстрация того, что Украина заботится о достоинстве своего государства, не только президента, но и государства в целом. На этом надо остановиться. Прекратить конфликтные шаги друг против друга", — сказал Фокусу эксперт.

Нужно принимать во внимание, что в Польше парламентско-президентская система. Не президент является ключевой фигурой даже во внешней политике Польши. У нас президент, какой бы ни была форма правления, является ключевой фигурой внешней политики. По нашей Конституции именно президент является проводником внешней политики. В Польше иная ситуация. Например, в саммитах Евросоюза от Польши участвует не президент, а премьер-министр. Поэтому, по словам Фесенко, президент влияет на атмосферу в Польше, влияет на ситуацию в отношениях между ветвями власти. И на сегодня проблемы есть, проблемы достаточно серьёзные. Посмотрим, как будет дальше.

В частности, уже на этой неделе, должна состояться конференция по восстановлению Украины. Здесь есть проблема. Есть ряд провокаций вокруг конференции, потому что она посвящена Украине и проводится в Польше нашими партнерами из ЕС. И сейчас очень важно, как подчеркивает политолог, чтобы этот форум прошёл без провокаций, без каких-то проблем, потому что это уже касается репутации и Польши, и Европейского Союза. На этом сейчас надо сосредоточиться.

"Сейчас, я думаю, обеим сторонам — к чему призывает и премьер-министр Польши Туск — надо взять паузу. Надо не усиливать эту конфронтационную риторику, а провести эту конференцию. Я считаю, что Зеленский должен принять участие в ней, потому что политики с антиукраинскими взглядами в Польше, в частности, и, возможно, это касается и Навроцкого, делают ставку на отказ Зеленского приехать в Польшу. И это будут трактовать как его слабость, что он боится приезжать. Надо продемонстрировать, что мы не боимся, и надо поблагодарить поляков за поддержку и призвать к восстановлению нормальных партнёрских отношений", — считает Фесенко.

К тому же, как подчеркивает политолог, есть разница в позиции президента Навроцкого и премьер-министра Польши Туска. Последний занимает более компромиссную, более конструктивную позицию и не поддерживает провокационные шаги Навроцкого. Но при этом, внутри Польши идет предвыборная борьба. Расчёт был на то, что Туск откажется подписывать распоряжение о лишении президента Зеленского Ордена. И тогда Навроцкий и представители партии "Право и справедливость" будут его обвинять в проукраинской позиции и против позиции большинства поляков. Вот на что делался расчёт. Но то, что Зеленский сам отказался от этого ордена, — это всё сломало.

"Мы продемонстрировали, что нас не волнует решение Навроцкого. Если он хочет таким образом нас наказать, то мы продемонстрировали, что это его ошибка, которая вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей. Это была зеркальная реакция, которая продемонстрировала ошибку Навроцкого. В этом смысле сейчас надо не продолжать конфликтное противостояние. Надо остановиться с обеих сторон, не делать новых конфронтационных шагов и постепенно нормализовать, насколько это возможно, двусторонние отношения", — подчеркивает Фесенко.

Урегулировать конфликт с Польшей нужно уже сейчас, чтобы не было поздно

Политолог Олег Постернак тоже отмечает, что Польша погрузилась в предвыборную компанию, когда жертвой всегда становятся отношения с другими странами. Аналогия с Орбаном здесь очень уместна. Антиукраинская кампания — это просто способ для президента Польши Навроцкого стать правой иконой для части политических сил. Нам нужно либо пережить это, либо не потерять тот уровень экономических отношений, политических контактов. Понятно, что жертвой станут определённые события или личные отношения между политиками, тем не менее это важный момент.

"Возможно, даже хорошо, что мы сейчас проживём весь этот кризисный опыт и, скажем так, погрузимся в вызов, чтобы потом, когда придёт реальная очередь к нашему вступлению в ЕС, Польша не стала тем препятствием после закрытия кластеров и подписания договора о вступлении. Мы же не заинтересованы в том, чтобы эти конфликты появились уже во время вступления. Если они сейчас, и мы будем двигаться в сторону исцеления исторических травм, закрытия и терапии исторических травм — этого хотелось бы в отношениях между двумя странами, — то появляется шанс в будущем на более равноправной, новой, субъектной основе трансформировать все эти отношения между нашими двумя государствами", — говорит Фокусу политолог.

По мнению Постернака, данные напряженные отношения между двумя странами может негативно повлиять на украинцев в Польше. Но в данном случае, как считает политолог, нет худа без добра, потому что Польша будет заинтересована в ограничении украинской миграции, а Украина заинтересована в возвращении своих граждан.

"Польская экономика максимально уже втянула в себя украинскую рабочую силу, насколько это возможно. Дальше — это избыток, если уже пользоваться экономическими категориями. Здесь интересы двух государств совпадают, мне кажется. Причём это не совпадает с интересами украинских граждан, которые почему-то думали, что они вечно могут сидеть в Польше. У них два варианта: либо возвращаться в Украину и обустраивать жизнь дома, либо уезжать в другую страну. Но не факт, что там тоже со временем не появятся определённые ограничения по миграции", — подчеркивает эксперт.

Ну, а что касается конференции по восстановлению Украины назначенной на 25 июня, она не правительственная, подчеркивает политолог. На ней должен присутствовать премьер-министр Украины, который не фигурирует в "орденопадах". Было бы желательно, чтобы, туда приехал и президент. Отношения между Зеленским и Туском на самом деле нормальные, критических линий нет никаких. Главная фигура — это премьер-министр Польши, потому что это парламентско-президентская республика.

Президент Польши Кароль Навроцкий ещё раз подробно объяснил, почему он лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. При этом он сделал исторический экскурс в прошлое, когда Польша входила в состав других государств, а затем напомнил об Украинской повстанческой армии. При этом политик не уточнил, каким образом УПА, украинцы и Украина были причастны к империям, разделившим Польшу в прошлом.

А министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак заявила, что орден не отзывают посмертно — поэтому речь не может идти о Муссолини и Екатерине II.