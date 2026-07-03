Конец "родильного туризма": администрация Трампа хочет запретить въезд беременным в США

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на въезд беременных женщин на территорию Соединенных Штатов Америки. Белый дом намеревается запретить предоставление американского гражданства детям, рожденным от иностранных родителей.

Этот шаг начали рассматривать в Вашингтоне после того, как в понедельник Верховный суд США отклонил попытки президента отменить принцип гражданства по праву рождения, который предоставляет всем детям, родившимся в США, американское гражданство. Об этом пишет издание The Telegraph.

В Белом доме считают, что этот запрет поможет ограничить "туристические поездки с целью рождения ребенка". К такой практике иногда прибегают родители, которые на поздних сроках беременности приезжают в США, чтобы получить гражданство для своих детей. Несмотря на это, эксперты отмечают, что подобная практика составляет лишь незначительную долю от общего числа рождений.

Відео дня

Ранее администрация Трампа заявляла, что гражданство по праву рождения способствует нелегальной иммиграции и "вознаграждает нелегальных иммигрантов, которые не только нарушают иммиграционное законодательство, но и опережают тех, кто соблюдает правила".

Стоит напомнить, что ранее Верховный суд отменил указ президента Трампа, изданный в первый день его президентства, в котором утверждалось, что дети, рожденные от родителей, находящихся в США нелегально или временно, не являются гражданами США. Суд признал, что отказ в предоставлении автоматического гражданства детям, рожденным на территории США, является неконституционным и нарушает 14-ю поправку.

Информацию о том, что администрация Трампа рассматривает возможность запрета "родового туризма", также подтверждает издание Politico. По данным СМИ, уже в первые часы после поражения в Верховном суде помощники и союзники Белого дома обсудили ряд вариантов политических мер, чтобы найти другое решение.

Предложения также варьируются от привлечения к ответственности организаций или лиц, причастных к "схемам родового туризма", либо женщин, уже находящихся в стране, за мошенничество.

Напомним, 2 июля издание New York Post сообщило, что Трамп впервые полетел на подаренном Катаром Boeing 747-8: он напоминает дворец.

1 июля агентство Reuters обнародовало данные о гигантских доходах Трампа от криптовалютных проектов.