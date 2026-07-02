Трамп впервые полетел на самолете Boeing, подаренном Катаром: СМИ пишут, что он похож на дворец (фото)

Президент США Дональд Трамп впервые поднялся в небо на новом Air Force One, который Катар передал американской стороне в качестве подарка. В целом, обновленный Boeing 747-8 поразил не только своими размерами, но и роскошным интерьером — с массажными креслами, золотыми деталями и современной системой развлечений на борту.

Как пишет издание New York Post, первый полет нового президентского самолета состоялся во время поездки Трампа в Северную Дакоту, где он открывал Президентскую библиотеку Теодора Рузвельта. Журналисты сопровождали президента во время рейса и показали, как выглядит новый самолет, который в США уже успели прозвать "небесным дворцом".

Прежде всего, стоит отметить, что новый Boeing 747-8 стоит около 400 миллионов долларов и существенно отличается от предыдущего президентского самолета, который эксплуатировался более 20 лет. В частности, лайнер стал больше, просторнее и значительно современнее как снаружи, так и внутри.

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Президент США Дональд Трамп впервые поднялся в небо на новом Air Force One, подаренном Катаром Фото: New York Post

В самом салоне самолета установлены широкие кресла с функцией массажа и возможностью полностью откинуть спинку. Для каждого пассажира предусмотрен отдельный экран с доступом к Apple TV и телеканалам, а также индивидуальные зарядные устройства для электроники. Даже ремни безопасности украшены президентской печатью.

При этом интерьер самолета выполнен в светлых кремовых и бежевых тонах, также в нем присутствует большое количество золотых элементов. Помимо прочего, на борту оборудовали просторный конференц-зал, зоны отдыха с диванами и отдельные рабочие помещения для персонала. А вот стены самолета украсили фотографиями американских достопримечательностей.

Сам же Трамп перед вылетом не скрывал своего восхищения новым самолетом. Так, он назвал Boeing 747-8 "лучшим коммерческим самолетом в мире" и заявил, что США должны гордиться таким самолетом. В первый рейс президент также взял с собой сыновей Эрика и Дональда Трампа-младшего, а также невестку Беттину.

Президент США Дональд Трамп летал на новом Air Force One, подаренном Катаром Фото: New York Post Президент США Дональд Трамп летал на новом Air Force One, подаренном Катаром Фото: New York Post

Несмотря на праздничное настроение, значительную часть полёта Трамп провёл за работой. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Ливитт, президент во время полёта постоянно отвечал на телефонные звонки, а перед посадкой просматривал текст своего предстоящего выступления.

Журналистам разрешили фотографировать лишь отдельные моменты полета — персональные карточки на местах и поданную еду. Также гостей угощали сэндвичами с ветчиной и сыром, а также салатами из драгонфрукта, поданными на фарфоровой посуде.

Во время первого рейса было видно, что самолет ещё совсем новый: наушники оставались в заводских упаковках, а одеяла — в защитной пленке. Пассажиров даже просили вести себя как можно аккуратнее, чтобы сохранить салон в идеальном состоянии.

На борту также оставили традиционные президентские конфеты M&M’s в фирменных коробках с подписью Трампа. Кроме того, пассажирам раздавали специальные коробки с символикой президента США.

Несмотря ни на что, это событие вызвало бурную дискуссию в США. Так, часть критиков выразила сомнения по поводу того, что президент принял столь дорогой подарок от Катара. Также звучали вопросы о безопасности самолета в связи с его иностранным происхождением.

В ответ на критику в Белом доме заявили, что самолет прошел полную проверку спецслужб и соответствует всем требованиям безопасности для президентских полетов. Кроме того, в администрации Трампа заверили американцев, что самолет оснащен современными технологиями защиты и является полностью безопасным.

Ожидается, что Трамп начнет использовать новый Air Force One уже в ближайшие дни. Президент планирует лететь на нём на праздничные мероприятия, приуроченные к Дню независимости США, а также на саммит НАТО в Турции. Кроме того, именно этот самолёт может быть задействован во время его предстоящего визита в Китай осенью.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже давно поддерживает криптовалютные проекты и инвестирует в цифровые активы. По данным Reuters, в декларации за 2025 год он указал более $1 млрд доходов, в том числе сотни миллионов от криптокомпании World Liberty Financial и продажи мем-монет $TRUMP.

Кроме того, "Фокус" писал, что внучка Дональда Трампа Кай показала в соцсетях свой ужин в Белом доме. После публикации видео со стейком и дорогими часами пользователи раскритиковали девушку за демонстрацию роскошной жизни.