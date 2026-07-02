Трамп вперше полетів на Boeing, який подарував Катар: ЗМІ пишуть, що він схожий на палац (фото)

Президент США Дональд Трамп уперше піднявся в небо на новому Air Force One, який Катар передав американській стороні як подарунок. Загалом, оновлений Boeing 747-8 вразив не лише своїми розмірами, а й розкішним інтер’єром — із масажними кріслами, золотими деталями та сучасною системою розваг на борту.

Як пише видання New York Post, перший політ нового президентського літака відбувся під час поїздки Трампа до Північної Дакоти, де він відкривав Президентську бібліотеку Теодора Рузвельта. Журналісти супроводжували президента під час рейсу та показали, як виглядає новий борт, який у США вже встигли охрестити "небесним палацом".

Перш за все, варто зауважити, що новий Boeing 747-8 коштує близько 400 мільйонів доларів і суттєво відрізняється від попереднього президентського літака, який використовували понад 20 років. Зокрема, лайнер став більшим, просторішим і значно сучаснішим як зовні, так і всередині.

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Президент США Дональд Трамп уперше піднявся в небо на новому Air Force One, який подарував Катар Фото: New York Post

У самому салоні літака встановили широкі крісла з функією масажу та можливістю повністю відкидати спинку. Для кожного пасажира передбачили окремий екран із доступом до Apple TV та телевізійних каналів, а також індивідуальні зарядки для техніки. Навіть ремені безпеки прикрасили президентською печаткою.

Водночас інтер’єр літака оформлений у світлих кремових та бежевих кольорах, також прослідковується велика кількість золотих елементів. Серед іншого, на борту облаштували просторий конференц-зал, зони відпочинку з диванами та окремі робочі приміщення для персоналу. А от стіни літака прикрасили фотографіями американських пам’яток.

Сам же Трамп перед вильотом не приховував захоплення новим літаком. Так, він назвав Boeing 747-8 "найкращим комерційним літаком у світі" та заявив, що США мають пишатися таким бортом. На перший рейс президент також узяв із собою синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, а також невістку Беттіну.

Президент США Дональд Трамп літав на новому Air Force One, який подарував Катар Фото: New York Post Президент США Дональд Трамп літав на новому Air Force One, який подарував Катар Фото: New York Post

Попри святковий настрій, значну частину польоту Трамп провів за роботою. За словами прессекретарки Білого дому Каролайн Лівітт, президент під час рейсу постійно був на телефонних дзвінках, а перед посадкою переглядав текст свого майбутнього виступу.

Журналістам дозволили фотографувати лише окремі моменти польоту — персональні картки на місцях та подану їжу. Також гостей пригощали сендвічами із шинкою та сиром, а ще салатами із драгонфрукта на порцеляновому посуді.

Під час першого рейсу було помітно, що літак ще зовсім новий: навушники залишалися у заводських упаковках, а ковдри — у захисній плівці. Пасажирів навіть просили бути максимально охайними, щоб зберегти салон у ідеальному стані.

На борту також залишили традиційні президентські цукерки M&M’s у фірмових коробках із підписом Трампа. Крім того, пасажирам дарували спеціальні коробки із символікою президента США.

Попри все, ця подія не оминула й хвилю дискусій у США. Так, частина критиків поставила під сумнів те, що президент прийняв такий дорогий подарунок від Катару. Також лунали питання щодо безпеки літака через його іноземне походження.

У відповідь на критику у Білому домі заявили, що борт пройшов повну перевірку спецслужб і відповідає всім вимогам безпеки для президентських польотів. Крім того, в адміністрації Трампа запевниои американців, що літак оснащений сучасними технологіями захисту та є повністю безпечним.

Очікується, що новий Air Force One Трамп використовуватиме вже найближчими днями. Президент планує летіти ним на святкові заходи до Дня незалежності США, а також на саміт НАТО в Туреччині. Крім цього, саме цей літак можуть використати під час його майбутнього візиту до Китаю восени.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп давно підтримує криптовалютні проєкти та інвестує у цифрові активи. За даними Reuters, у декларації за 2025 рік він вказав понад $1 млрд доходів, зокрема сотні мільйонів від криптокомпанії World Liberty Financial і продажу мем-монет $TRUMP.

Також Фокус писав, що онука Дональда Трампа Кай показала у соцмережах свою вечерю в Білому домі. Після відео зі стейком та дорогим годинником користувачі розкритикували дівчину за демонстрацію розкішного життя.