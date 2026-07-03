Кінець "пологовому туризму": адміністрація Трампа хоче заборонити в'їзд вагітним до США

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає заборону на в'їзд вагітних жінок на територію Сполучених Штатів Америки. Білий дім хоче заборонити надання американського громадянства дітям, народженим від іноземних батьків.

Цей крок почали розглядати у Вашингтоні після того, як у понеділок Верховний суд США відхилив спроби президента скасувати громадянство за правом народження, що дає усім дітям, народженим у Штатах, американське громадянство. Про це пише видання The Telegraph.

У Білому домі вважають, що ця заборона допоможе обмежити "туристичні поїздки з метою народження дитини". До такої практики іноді вдаються батьки, які на пізніх термінах вагітності приїжджають до США, аби отримати громадянство для дітей. Попри це, фахівці кажуть, що подібна практика є лише незначною частиною від загальної кількості народжень.

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Раніше адміністрація Трампа заявляла, що громадянство за правом народження сприяє нелегальній імміграції та "винагороджує нелегальних іммігрантів, які не лише порушують імміграційне законодавство, а й випереджають тих, хто дотримується правил".

Варто нагадати, що раніше Верховний суд скасував указ президента Трампа, виданий у перший день його президентства, в якому заявлялося, що діти, народжені від батьків, які перебувають у США нелегально або тимчасово, не є громадянами США. Суд визнав, що відмова у наданні автоматичного громадянства дітям, народженим на території США, є неконституційною та порушує 14-ту поправку.

Інформацію про те, що адміністрація Трампа розглядає заборону "пологового туризму", також підтверджує видання Politico. За інформацією медіа, вже у перші години після поразки у Верховному суді помічники та союзники Білого дому обговорили низку варіантів політичних заходів, щоб знайти інше рішення.

Ідеї також варіюються від притягнення до відповідальності організацій або осіб, причетних до "схем пологового туризму", або жінок, які вже перебувають у країні, за шахрайство.

Нагадаємо, 2 липня видання New York Post повідомило, що Трамп вперше полетів на подарованому Катаром Boeing 747-8: він нагадує палац.

1 липня агентство Reuters оприлюднило дані про гігантський дохід Трампа від криптовалютних проєктів.