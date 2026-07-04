На президентских выборах в Перу победила Кейко Фухимори: ее отец был диктатором в 1990-х (фото, видео)

3 июля ЦИК Перу официально объявила победительницей президентских выборов Кейко Фухимори. В прошлом её отец также был главой государства и прославился как автократ во время своего правления в 1990-х годах.

После трёх недель протестов, судебных разбирательств и провокаций между кандидатами избирательная комиссия в Лиме подтвердила победу г-жи Фухимори. Об этом сообщает Reuters.

Дебаты избранной президента Перу Кейко Фухимори

Фухимори набрала 50,135 % голосов во втором туре 7 июня, опередив левого конгрессмена Роберто Санчеса, набравшего 49,865 %. Общая разница составила около 50 тысяч голосов из 18 миллионов проголосовавших.

Сама политик представляет консервативное крыло перуанских политиков, тогда как её оппонент принадлежал к левым политическим силам. В ходе предвыборной кампании обе стороны обвиняли друг друга в подкупе избирателей, манипуляциях с опросами и использовании "чёрных технологий" для достижения победы.

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Г-жа Фухимори заявила, что с её победой начинается "новая эра для Перу", которая станет временем "ответственности, диалога и результатов, направленных на восстановление доверия к нашим институтам". В то же время Роберто Санчес до сих пор не признает своего поражения на выборах и требует судебного пересмотра результатов голосования.

Кризис президентства в Перу и поддержка Фухимори со стороны Трампа

Избранная президент Перу принесет присягу 28 июля. Она сменит своего предшественника Хосе Бальказара, который возглавил страну в феврале этого года. Как пишут СМИ, в Перу за последние 10 лет сменилось девять глав государств из-за подозрений в коррупции и отмывании средств.

Сама Фухимори уже получил поздравления с победой от других консервативных лидеров региона, в частности от Хавьера Милея из Аргентины, Хосе Антонио Каста из Чили и Найиба Букеле из Сальвадора. Госсекретарь США Марко Рубио также поздравил Фухимори в заявлении во вторник, отметив, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает на углубление сотрудничества в сфере безопасности, инвестиций и торговли.

"Ее победу также положительно восприняли рынки, которые были обеспокоены перспективой победы Санчеса. В четверг агентство Moody's опубликовало отчет, в котором говорится, что правительство Фухимори обеспечит преемственность политики, укрепит доверие инвесторов и поможет стране поддерживать экономический рост", — пишут журналисты.

В тени отца: дочь президента-автократа из 90-х

51-летняя Кейко Фухимори — дочь покойного президента Альберто Фухимори, который правил страной с 1990 по 2000 год. Он до сих пор остаётся противоречивой фигурой в Перу, отбыв 16 лет заключения за нарушение прав человека, а его дочь Кейко долгие годы находилась под следствием по обвинениям в непрозрачном финансировании избирательной кампании.

Кейко Фухимори в 1990-х годах со своим отцом во время его президентства Фото: из открытых источников

В период с 2018 по 2020 год она неоднократно попадала в тюрьму в ходе следствия, проведя за решеткой почти полтора года. Теперь перед Фухимори стоит задача объединить поляризованную нацию с раздробленным Конгрессом, склонным отстранять президентов от власти.

"Страна также сталкивается с огромным экономическим разрывом между столицей Лимой и сельскими районами, где массовые протесты и столкновения с силовиками привели к гибели более 60 человек", — пишут журналисты.

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