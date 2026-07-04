На виборах президента Перу перемогла Кейко Фухіморі: її батько був диктатором у 1990-х (фото, відео)

3 липня ЦВК Перу офіційно оголосила переможницею виборів президента Кейко Фухіморі. В минулому її батько теж був главою держави, залишивши про себе славу автократа під час правління в 1990-хх роках.

Після трьох тижнів протестів, судових розглядів і провокацій між кандидатами, виборча комісія в Лімі підтвердила перемогу пані Фухіморі. Про це повідомляє Reuters.

Дебати обраної президентки Перу Кейко Фухіморі

Фухіморі отримала 50,135% голосів у другому турі 7 червня, випередивши лівого конгресмена Роберто Санчеса, який набрав 49,865%. Загальна різниця становила близько 50 тисяч голосів із 18 мільйонів тих, хто прийшов на дільниці.

Сама політикиня представляє консервативне крило перуанських політиків, тоді як її опонент належав до лівих політсил. Протягом виборчої кампанії обидві сторони звинувачували одне одну в підкупу виборців, маніпуляціях з опитуваннями та залучення "чорних технологій" для перемоги.

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Пані Фухіморі заявила, що з її перемогою починається "нова ера для Перу", які стануть часом "відповідальності, діалогу та результатів, спрямованих на відновлення довіри до наших інституцій". Водночас Роберто Санчес досі не визнає своєї поразки в перегонах і вимагає судового перегляду результатів голосування.

Криза президентства в Перу та підтримка Фухіморі з боку Трампа

Обрана президентка Перу прийме присягу 28 липня. Вона замінить свого попередника Хосе Бальказара, який очолив країну в лютому цього року. Як пишуть ЗМІ, в Перу за останні 10 років змінилося дев'ять глав держав через підозри в корупції та відмиванні коштів.

Саму Фухіморі вже привітали з перемогою інші консервативні лідери регіону, зокрема Хав'єр Мілей з Аргентини, Хосе Антоніо Каст із Чилі та Найїб Букеле із Сальвадору. Держсекретар США Марко Рубіо також привітав Фухіморі в заяві у вівторок, зазначивши, що адміністрація президента Дональда Трампа розраховує на поглиблення співпраці у сфері безпеки, інвестицій і торгівлі.

"Її перемогу також схвально зустріли ринки, які були стривожені перспективою перемоги Санчеса. У четвер агентство Moody's опублікувало звіт, у якому йдеться, що уряд Фухіморі збереже наступність політики, зміцнить довіру інвесторів та допоможе країні підтримувати економічне зростання", — пишуть журналісти.

У тіні батька: донька президента-автократа з 1990-х

51-річна Кейко Фухіморі — донька покійного президента Альберто Фухіморі, який керував країною залізною рукою з 1990 по 2000 рік. Він досі залишається суперечливою фігурою в Перу, відбувши 16 років ув'язнення за порушення прав людини, а його донька Кейко роками перебувала під слідством за звинуваченнями у непрозорому фінансуванні виборчої кампанії.

Кейко Фухіморі в 1990-х зі своїм батьком за час його президентства Фото: з відкритих джерел

Вона неодноразово потрапляла до в'язниці між 2018 і 2020 роками під час слідства, провівши за ґратами майже півтора року. Тепер перед Фухіморі стоїть завдання об'єднати поляризовану націю з роздробленим Конгресом, схильним усувати президентів.

"Країна також стикається з величезним економічним розривом між столицею Лімою та сільськими районами, де масштабні протести та зіткнення із силовиками призвели до загибелі понад 60 людей", — пишуть журналісти.

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