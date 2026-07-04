Добавил себя к горе Рашмор: Дональд Трамп показал "золотую" версию мемориала президентов (фото)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видео, на котором его лицо изображено рядом с лицами четырёх президентов, высеченных на знаменитой горе Рашмор. Он опубликовал это видео за несколько часов до своего выступления у мемориала по случаю празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов.

Как пишет Newsweek, Трамп опубликовал видео на своей странице в социальной сети Truth Social накануне торжественного выступления на горе Рашмор, которое стало одним из главных мероприятий празднования юбилея американской независимости.

В частности, в ролике показана "золотая" версия знаменитого мемориала. Рядом с высеченными в скале лицами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна появляется и пятое — самого Дональда Трампа.

Видео начинается с надписи "The Art of Vision" ("Искусство видения"), стилизованной под американский флаг. После этого раздаётся голос президента: "Я буду величайшим президентом ещё много-много лет". В конце он добавляет: "И мы прекрасно проведём время сегодня вечером".

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео, на котором его лицо добавили к горе Рашмор. Фото: Скриншот из видео

После публикации Трамп прибыл к национальному мемориалу в Южной Дакоте, где выступил с речью перед тысячами людей. В своей почти получасовой речи он назвал США "самой успешной, самой совершенной и самой исключительной нацией в истории человечества" и подчеркнул, что страна отмечает 250 лет свободы и независимости.

Стоит отметить, что тема появления лица Трампа на горе Рашмор поднимается уже не в первый раз. Так, ещё в 2018 году бывшая губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем рассказывала, что во время встречи в Овальном кабинете Трамп якобы назвал это своей мечтой. Сам президент позже неоднократно шутил по этому поводу. В частности, в 2020 году он опроверг, что просил добавить себя к мемориалу, однако написал, что, учитывая свои достижения, такая идея "звучит неплохо".

В мае этого года Трамп уже публиковал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором он был изображён рядом с четырьмя президентами на горе Рашмор. Теперь же он поделился полноценным видео с аналогичной концепцией.

Несмотря на то, что эта идея кажется скорее символической, у нее есть сторонники среди республиканцев. В 2025 году член Конгресса Анна Паулина Луна даже внесла законопроект, который предусматривал бы добавление лица Трампа к мемориалу. Её поддержал конгрессмен Энди Оглз, а пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что именно Трамп был бы "лучшим дополнением" к горе Рашмор.

Впрочем, специалисты неоднократно объясняли, что реализовать такую идею практически невозможно. Еще автор мемориала Гутзон Борглум отмечал, что геологические особенности скалы не позволяют высечь ещё одно лицо. Из-за этого добавление нового президента в композицию считается нереальным.

После выступления на горе Рашмор Дональд Трамп должен был продолжить участие в праздничных мероприятиях программы Freedom 250, посвященной 250-летию независимости США. Масштабные торжества по случаю этой даты готовились в течение нескольких лет при участии специальной комиссии Конгресса и федеральных учреждений.

Напомним, что президент США Дональд Трамп впервые поднялся в небо на новом Air Force One, который Катар передал американской стороне в качестве подарка. В целом, обновленный Boeing 747-8 поразил не только своими размерами, но и роскошным интерьером — с массажными креслами, золотыми деталями и современной системой развлечений на борту.

В частности, на этом самолете президент планировал полететь к горе Рашмор накануне празднования 250-летия страны 4 июля. Также он пояснил, что этот подарок — воплощение передовых авиатехнологий и "самый роскошный самолет в мире".