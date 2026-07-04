Додав себе до гори Рашмор: Дональд Трамп показав "золоту" версію меморіалу президентів (фото)

Президент США Дональд Трамп поділився у своїй соцмережі Truth Social відео, на якому його обличчя з'являється поруч із чотирма президентами, висіченими на знаменитій горі Рашмор. Публікацію він зробив за кілька годин до свого виступу біля меморіалу з нагоди святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Як пише Newsweek, відео Трамп опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social напередодні урочистого виступу на горі Рашмор, який став одним із головних заходів святкування ювілею американської незалежності.

Зокрема, у ролику показана золота версія знаменитого меморіалу. Поруч із висіченими у скелі обличчями Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна з'являється і п'яте — самого Дональда Трампа.

Відео починається з напису "The Art of Vision" ("Мистецтво бачення"), стилізованого під американський прапор. Після цього звучить голос президента: "Я буду найвеличнішим президентом ще багато-багато років". Наприкінці він додає: "І ми чудово проведемо час сьогодні ввечері".

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Президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social відео, де його обличчя додали до гори Рашмор. Фото: Скриншот з відео

Після публікації Трамп прибув до національного меморіалу в Південній Дакоті, де виступив із промовою перед тисячами людей. У своїй майже півгодинній промові він назвав США "найуспішнішою, найдосконалішою та найвинятковішою нацією в історії людства" і наголосив, що країна відзначає 250 років свободи та незалежності.

Варто зазначити, що тема появи обличчя Трампа на горі Рашмор виникає вже не вперше. Так, ще у 2018 році колишня губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем розповідала, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп нібито назвав це своєю мрією. Сам президент пізніше неодноразово жартував із цього приводу. Зокрема, у 2020 році він заперечив, що просив додати себе до меморіалу, однак написав, що з огляду на свої досягнення така ідея "звучить непогано".

У травні цього року Трамп уже публікував згенероване штучним інтелектом зображення, на якому був зображений поруч із чотирма президентами на горі Рашмор. Тепер же він поділився повноцінним відео з аналогічною концепцією.

Попри те, що ідея здається радше символічною, вона має прихильників серед республіканців. У 2025 році конгресвумен Анна Пауліна Луна навіть подала законопроєкт, який передбачав би додавання обличчя Трампа до меморіалу. Її підтримав конгресмен Енді Оглз, а речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що саме Трамп був би "найкращим доповненням" до гори Рашмор.

Втім, фахівці неодноразово пояснювали, що реалізувати таку ідею практично неможливо. Ще автор меморіалу Гутзон Борглум зазначав, що геологічні особливості скелі не дозволяють висікти ще одне обличчя. Через це додавання нового президента до композиції вважається нереальним.

Після виступу на горі Рашмор Дональд Трамп мав продовжити участь у святкових заходах програми Freedom 250, присвяченої 250-річчю незалежності США. Масштабні урочистості до цієї дати готувалися протягом кількох років за участю спеціальної комісії Конгресу та федеральних установ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уперше піднявся в небо на новому Air Force One, який Катар передав американській стороні як подарунок. Загалом, оновлений Boeing 747-8 вразив не лише своїми розмірами, а й розкішним інтер’єром — із масажними кріслами, золотими деталями та сучасною системою розваг на борту.

Зокрема, на цьому літаку президент планував полеліти до гори Рашмор напередодні святкування 250-ліття країни 4 липня. Також він пояснив, що цей подарунок — є втіленням передових авіатехнологій є "найрозкішнішим літаком у світі".