В Москве срочно ищут "дроноводов" для борьбы с "птичками" ВСУ через сайты по поиску работы: подробности

Крупнейший в РФ сайт по поиску работы HeadHunter разместил вакансию для операторов дронов. Основной задачей этих людей будет попытка уничтожить украинские БПЛА, атакующие важные объекты столицы РФ.

В онлайн-объявлении говорится, что ищут кандидатов в добровольческое подразделение под названием "Боевой армейский резерв". Об этом сообщает Reuters.

"Вы будете работать с высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для защиты городской среды", — говорится в объявлении.

Описание вакансии включает в себя предполетную подготовку и управление дронами, выполнение разведывательных миссий и "осуществление полетов для сбора данных днем и ночью". От кандидатов требуются лишь "базовые технические навыки" и желание развиваться в этой сфере.

В то же время сама зарплата составляет от 150 тысяч рублей (86,3 тыс. грн.) в месяц, что выглядит довольно странно. СМИ отмечают, что средняя медианная заработная плата в Москве превышает 200 тыс. рублей.

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"В отзыве о работодателе человек, представившийся как "главный инспектор", написал: "Замечательная, сплочённая команда; были отличные возможности для роста, позитивная корпоративная культура, возможность выбирать работу по интересам и поддержка со стороны руководства. Зарплата зависит от результатов работы, то есть заработок можно увеличивать", — указано в материале.

Журналистам Reuters не удалось установить, когда вакансия была опубликована впервые. В то же время известно, что она была обновлена в начале текущего месяца.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Москва подверглась массированной атаке дронов. Мэр Сергей Собянин сообщает о якобы сбитых около 50 ударных дронов, летевших на российскую столицу.

Впоследствии стало известно, что яхту Путина прячут от украинских дронов. Судно закрыто антидроновыми сетками, а его сопровождают два российских корабля — эсминец "Североморск" и спасательно-патрульный корабль "Воевода".