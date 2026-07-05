У Москві терміново шукають "дроноводів" проти "пташок" ЗСУ через сайти пошуку роботи: деталі

Найбільший в РФ сайт з пошуку роботи HeadHunter розмістив вакансію для операторів дронів. Головною задачею цих осіб буде намагання знищувати українські БПЛА, які атакують важливі об'єкти столиці РФ.

У онлайн-оголошенні йдеться, що кандидатів шукають до добровольчого підрозділу під назвою "Бойовий армійський резерв". Про це повідомляє Reuters.

"Ви працюватимете з високотехнологічним обладнанням, призначеним для захисту міського середовища", — йдеться в оголошенні.

Опис вакансії включає в себе передпольотну підготовку та керування дронами, виконання розвідувальних місій та "здійснення польотів для збору даних вдень і вночі". Від кандидатів вимагаються лише "базові технічні навички" та бажання розвиватися у цій сфері.

Водночас сама зарплата складає від 150 тисяч рублів (86,3 тис. грн.) на місяць, що виглядає доволі дивно. ЗМІ вказує, що середня медіанна заробітна плата в Москві перевищує 200 тис. рублів.

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"У відгуку про роботодавця людина, яка представилась як "головний інспектор", написала: "Чудова, згуртована команда; були прекрасні можливості для росту, позитивна корпоративна культура, можливість обирати роботу за інтересами та підтримка з боку керівництва. Зарплата залежить від результатів роботи, тобто заробіток можна збільшувати", — вказано в матеріалі.

Журналістам Reuters не вдалося встановити, коли вакансію було опубліковано вперше. Водночас відомо, що її оновили на початку поточного місяця.

Раніше Фокус вказував на те, як Москва потрапила під масовану атаку дронів. Мер Сергій Собянін звітує про нібито збиття близько 50 ударних дронів, що летіли на російську столицю.

Згодом стало відомо, що яхту Путіна ховають від українських дронів. Судно закрите антидроновими сітками, а його супроводжують два російські кораблі — есмінець "Североморськ" і рятувально-патрульний корабель "Воєвода".