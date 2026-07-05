Трамп назвал ЕС "страной третьего мира" из-за "приема преступников": подробности (фото)

Президент США Дональд Трамп убежден, что Европа превращается в страну третьего мира. По мнению 47-го главы США, этому способствует прием "преступников" из соответствующих стран.

Глава Белого дома утверждает, что европейские государства уже начинают это осознавать. Об этом он написал в своём Truth Social.

"Европа начинает понимать, что, принимая преступников из стран третьего мира, она сама превращается в страну третьего мира", — написал президент США.

Трамп критикует миграционную политику Европы Фото: скриншот

Он считает, что процесс трансформации ЕС происходит "очень быстро, буквально в мгновение ока". По мнению главы Белого дома, именно его приход к власти может положить этому конец в его стране, на что он намекает в своем посте.

"Меня избрали как раз вовремя!", — заключил Трамп в своём посте.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Трамп продемонстрировал"золотую" версию мемориала президентов. Он опубликовал этот пост за несколько часов до своего выступления у мемориала по случаю празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что Трамп хочет запретить "родовой туризм" в США. Белый дом намерен запретить предоставление американского гражданства детям, рожденным от иностранных родителей.