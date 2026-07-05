Трамп назвав ЄС "країною Третього світу" через "прийом злочинців": деталі (фото)

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Європа перетворюється на країну Третього світу. На думку 47-го глави США, цьому сприяє прийом "злочинців" із відповідних країн.

Очільник Білого Дому стверджує, що європейські держави вже починають це усвідомлювати. Про це він написав у своєму Truth Social.

"Європа починає розуміти, що, приймаючи злочинців із країн Третього світу, вона сама перетворюється на країну Третього світу", — написав президент США.

Трамп критикує міграційну політику Європи Фото: скриншот

Він вважає, що процес перетворення ЄС відбувається "дуже швидко, просто в одну мить". На думку глави Білого Дому, саме його прихід до влади може покласти цьому край в його країні, про він натякає у дописі.

"Мене обрали якраз вчасно!", – завершив свою думку Трамп в дописі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп показав "золоту" версію меморіалу президентів. Публікацію він зробив за кілька годин до свого виступу біля меморіалу з нагоди святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

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Згодом стало відомо, що Трамп хоче заборонити "пологовий туризм" до США. Білий дім хоче заборонити надання американського громадянства дітям, народженим від іноземних батьків.