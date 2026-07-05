В Польше вандалы повредили могилу выдающегося украинца: в МИД назвали инцидент провокацией

В польском Кракове неизвестные повредили место захоронения украинского писателя и ученого Богдана Лепкого. С надгробия был похищен барельеф.

Неизвестные вандалы ночью повредили место, где покоится выдающийся украинский писатель, ученый и профессор Богдан Лепкий, похороненный на Раковицком кладбище в Кракове. Об этом сообщили в соцсети.

Могила украинца, скончавшегося 21 июля 1941 года, находится в гробнице его товарища Игнатия Шайдзицкого.

Место захоронения Богдана Лепкого в Кракове

В 1972 году на могиле был установлен барельеф, созданный скульптором Григором Пецухом.

Так выглядит могила украинского поэта Богдана Лепкого Фото: соцсети

В настоящее время, как отмечается, этого барельефа на надгробии уже нет.

С надгробия украинца исчез барельеф Фото: соцсети

Реакция МИД Украины на акт вандализма

Официальный Киев расценил повреждение места захоронения как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша, — так прокомментировал этот инцидент пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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По его словам, генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и власти города Кракова с призывом провести всестороннее расследование инцидента. Также представители внешнеполитического ведомства требуют установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа. Кроме того, в своем обращении генконсульство настаивает на обеспечении надлежащей охраны места захоронения.

"Мы рассчитываем на оперативное установление всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятие действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — отметил представитель МИД.

Напомним, что в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого западные области Украины назвали "Восточной Малопольшей" — термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.

Также Фокус сообщал, что польская модель Марианна Шрайбер выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Кракова и выбросила перед камерами флаги ЕС и Украины.