В Польше вандалы повредили могилу выдающегося украинца: в МИД назвали инцидент провокацией
В польском Кракове неизвестные повредили место захоронения украинского писателя и ученого Богдана Лепкого. С надгробия был похищен барельеф.
Неизвестные вандалы ночью повредили место, где покоится выдающийся украинский писатель, ученый и профессор Богдан Лепкий, похороненный на Раковицком кладбище в Кракове. Об этом сообщили в соцсети.
Могила украинца, скончавшегося 21 июля 1941 года, находится в гробнице его товарища Игнатия Шайдзицкого.
В 1972 году на могиле был установлен барельеф, созданный скульптором Григором Пецухом.
В настоящее время, как отмечается, этого барельефа на надгробии уже нет.
Реакция МИД Украины на акт вандализма
Официальный Киев расценил повреждение места захоронения как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша, — так прокомментировал этот инцидент пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
По его словам, генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и власти города Кракова с призывом провести всестороннее расследование инцидента. Также представители внешнеполитического ведомства требуют установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа. Кроме того, в своем обращении генконсульство настаивает на обеспечении надлежащей охраны места захоронения.
"Мы рассчитываем на оперативное установление всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятие действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — отметил представитель МИД.
Напомним, что в канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого западные области Украины назвали "Восточной Малопольшей" — термином, который использовался в Польше в межвоенный период в отношении украинских земель.
Также Фокус сообщал, что польская модель Марианна Шрайбер выдвинула свою кандидатуру на пост мэра Кракова и выбросила перед камерами флаги ЕС и Украины.